Y tú, ¿cómo lo llamabas? Del 'flan golosina' al 'poloflán' Anuncio original de la marca de José Nortes / SUR Depende de dónde vivas se le llama de una forma, pero su nombre procede de una marca de los 70: 'FlagGolosina'

Hay tantas versiones de su nombre como ciudades y pueblos hay en España. He escuchado llamarlo 'flan golosina' en unos barrios y, en el mío, de toda la vida se le ha dicho 'poloflán'. Pero no ha faltado quien al famoso y colorido polo de sabores en una bolsita, le ha llamado 'flash', 'flax' y hasta 'flá', así como quien dice 'flí', ese de las moscas (que ese también da para 'review'). Incluso voces del interior de la provincia hablan del 'flan congelado'. Pues ni 'flan' ni 'polo', el origen de este nombre se remonta a los años 70 y no tenía nada que ver con flanes ni héroes de cómic.

Descubría la periodista gastronómica Ana Vega (@biscayenne), esta misma semana, su origen en un hilo de Twitter que se ha hecho bastante popular: Su origen está en la marca 'FlagGolosina'. Fue la empresa de infusiones José Nortes la que lanzaba al producto este revolucionario producto: «De polo a polo siempre en la cima: ¡Flaggolosina! Riquísimos sabores para hacer en casa. Sólo hace falta un frigorífico», ¿quién se iba a resistir a semejante publicidad? «Este verano en casa y para todos. Ella sola se hace helado».

Lo llamáis flash, flax, flá o polo flan (👉🏻 muy fan de esto último), pero todo viene de aquí: Flaggolosina.

Los que peinan canas recuerdan su pegadiza melodía y esta letra: «Flaggolosina, mi rico helado / del congelador lo saco congelado. / Siempre en la cima Flaggolosina / ¡Yo de naranja y fresa!, ¡yo de piña y menta! / ¡y yo flaggolosina de limón! Haz en casa tus helados / la golosina Flag». Un anuncio televisivo que todavía podemos ver en Youtube.

Cuando no había dinero para un helado de verdad de Camy o Avidesa, siempre estaban estos modestos polos que, allá por los 80, costaban unas 5 pesetas en el quiosco. Surgieron muchos imitadores del producto, como los de Pitufla (el esquimal) o Kelia (la rana). Ana Vega hace una mención especial a la marca Burmar, que lanzó por esta década su Burmar Flax, con una imitación de Flash Gordon en su envoltorio. Puede ser en este momento, cuando la humanidad se dividió entre los que del 'Flan golosina' y los del 'Flash'.

No obstante,la extremeña Burmar, tiene hoy día los derechos de distribución de 'Flaggolosina', así la propia 'Bumar Flax'. Y, además, para abarcar todas las denominaciones posibles, otro llamado 'Superflash'. Y después de todo esto: ¿Te ha quedado claro cómo lo debes llamar?