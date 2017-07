El lado sexy de los legionarios revoluciona el mundo Imagen que puso Huw Lemmey en Twitter. / @huwlemmey A raíz de un tuit del responsable de una editorial británica, muchos han 'conocido' al cuerpo del Ejército de Tierra ESTER REQUENA Martes, 11 julio 2017, 13:43

Los españoles estamos muy acostumbrados a ver a La Legión. Con sus uniformes ajustados en dos tonos de verde y su camisa desabrochada. Y también sabemos que llaman la atención. De ahí que los Jueves Santo en Málaga acaparen miles de selfies entre cientos de piropos. Pero ahora el mundo los ha 'descubierto'. Más allá de nuestras fronteras se han convertido en "los asesinos más sexys de Europa". Todo gracias a un tuit de Huw Lemmey, un británico responsable de la editorial Vile Troll Books. Lanzó a sus más de 9.600 seguidores un tuit con cuatro fotos de legionarios... y se hizo viral. "The Spanish Foreign Legion's uniform doesn't have a top button, which makes them the fruitiest killers in Europe". O lo que es lo mismo: "El uniforme de la Legión española no tiene botón en el cuello de la camisa, lo cual les convierte en los asesinos más sexys de Europa".

The Spanish Foreign Legion's uniform doesn't have a top button, which makes them the fruitiest killers in Europe pic.twitter.com/F7CADFWCFS — Huw Lemmey (@huwlemmey) 5 de julio de 2017

A partir de ahí comenzaron los comentarios sobre los músculos, el uniforme, sus torsos... que ha revolucionado Twitter. Las búsquedas sobre el cuerpo creado en 1920 por José Millán-Astray continuaron y proliferaron las fotos de los militares en desfiles y descansos de cualquier actos. Algunos con comentarios como el de Rosie Balls: "No puedo parar de mirarlo".

Pero también la polémica ha estado servida. Algunos tuiteros confundieron al cuerpo del ejército con participantes en el World Pride de Madrid. Y todo porque el editor británico utilizó en su frase el adjetivo "fruity", que tiene distinto sentido en Gran Bretaña que en Estados Unidos. Mientras que en su país sirve para decir que algo es "sexy", al otro lado del charco se asocia a "homosexuales".

it has a different meaning in Britain. I wasn't saying they were gay https://t.co/l8fYskCBS5 — Huw Lemmey (@huwlemmey) 7 de julio de 2017

El propio editor contestó puntualizando la diferencia de significado que existe. Pese a todo, La Legión ha sido el gran descubrimiento del verano para los tuiteros extranjeros.