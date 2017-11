En el juicio a 'La Manada' se escucha hoy a los testigos de los acusados Imagen de uno de los acusados. / Efe Ayer los cinco imputados se ratificaron en que las relaciones fueron consentidas, aunque no aclararon cómo dio la chica su consentimiento EFE Pamplona Jueves, 23 noviembre 2017, 11:35

La novena sesión del juicio a 'La Manada' en la Audiencia de Navarra estará dedicada hoy a los testigos propuestos por los acusados de violar a una joven en los sanfermines de 2016, entre ellos los detectives privados que la investigaron.

Ayer los cinco imputados se ratificaron en que las relaciones sexuales fueron consentidas, aunque no aclararon cómo dio la chica su consentimiento, lo que llevó a la acusación particular a afirmar que "mienten como bellacos" ya que su versión queda "absolutamente desdicha por los vídeos" que los propios imputados grabaron.

Para hoy, a partir de las 10.00 horas, el tribunal ha citado ha petición de las defensas a un chico al que la joven madrileña llamó por teléfono cuando ya estaba con los acusados, minutos antes de que ocurrieran los hechos denunciados. También están citados, entre otros, una policía municipal que tomó declaración a la joven y los detectives privados que han investigado a la denunciante. Las defensas han renunciado a la declaración de otros testigos inicialmente propuestos, entre ellos cuatro amigos de Sevilla de los procesados y una ginecóloga que atendió a la denunciante.

El abogado Carlos Bacaicoa, acusación particular, ha afirmado que el testimonio del joven que mantuvo una conversación telefónica con la denunciante "no les va a solucionar nada" a las defensas de los cinco acusados. En declaraciones a los periodistas antes de acceder al Palacio de Justicia para la novena sesión del juicio, el letrado se ha referido así a un joven al que la chica llamó por teléfono poco antes de que se produjera la presunta violación. Ha sostenido que si la defensa ha citado al joven, que declarará por videoconferencia, "para ver si ella mantuvo algún tipo de conversación que dé pie a lo que ellos defienden, me parece que no, no les va a solucionar nada".

Ha señalado además que el testimonio de los detectives privados que también están citado hoy por una de las defensas versará, entre otras cuestiones, sobre "los fotogramas de Instagram", un asunto en el que ha indicado que las defensas tienen "dos puntos débiles" que, sin embargo, no ha querido aclararlos.

Entrada de público

Después de dos semanas de juicio a puerta cerrada por decisión del tribunal, para preservar la intimidad de la denunciante y evitar una "indeseable e indeseada exposición" de los imputados, el próximo lunes, igual que el martes, se permitirá la entrada de público y prensa en la sala, aunque ésta solo podrá llevar papel y bolígrafo. Serán las dos últimas sesiones dedicadas a la presentación de conclusiones, el día 27 las acusaciones y el 28 las defensas.

A partir de esa jornada el tribunal no tiene un tiempo limitado para dictar sentencia pero sí que tienen prioridad los casos como este con presos preventivos. Arrestados horas después de que la joven madrileña denunciara haber sido violada, los cinco se enfrentan a peticiones de cárcel que van de los 22 años y 10 meses de la Fiscalía, a los 25 años y 9 meses de la acusación popular ejercida por el Gobierno de Navarra.