El juez ordena la detención de Juana Rivas Juana Rivas. / Alfredo Aguilar El juzgado remitirá ahora un oficio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que sea localizada, detenida y presentada ante el magistrado YENALIA HUERTAS / AGENCIAS Granada Martes, 8 agosto 2017, 14:00

El juzgado de Instrucción 2 ha ordenado la detención de Juana Rivas, la madre de Maracena que permanece en paradero desconocido, según han avanzado fuentes judiciales a IDEAL. El juzgado remitirá ahora un oficio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que sea localizada, detenida y presentada ante el juez.

Rivas no se ha presentado a su cita judicial esta mañana. Llegadas las 10.30 horas, hora fijada por el juzgado para que que compareciera, Juana no ha aparecido. Arcuri sí ha salido de los juzgados a las 11.00 y se ha marchado en un taxi sin hacer declaraciones. Su abogado, Adolfo Alonso, ha confirmado que "no ha comparecido nadie, no ha comparecido ella ni representante legal alguno, ni asesor ni abogado". Además, ha aclarado que si no ha comparecido es porque no ha podido ser citada al encontrarse en paradero desconocido. Ha dicho que se ha visto obligado a solicitar medidas de índole personal sobre ella y relacionadas con los niños "con la entrega inmediata" de los niños al padre mediante intervención policial, al entender que se encuentran en "una situación de riesgo".

El letrado ha explicado que hay una discusión procesal sobre qué órgano es competente para conocer el asunto, si un juzgado de Instrucción normal o el turno especial de violencia de género, al estar valorando "si se ha producido, como nosotros sosteníamos, dos posibles delitos de violencia familiar contra el padre y contra los menores de maltrato psicológico continuado, como consecuencia de todas las situaciones que están produciéndose". Así, ha confirmado que ha pedido la orden de detención de Juana, al tiempo que ha reclamado "cordura" porque "esto puede no terminar bien". Ha detallado que ha instado exactamente tres medidas: la detención de ella para la celebración de una pequeña vistilla para determinar su ingreso en prisión o no, y subsidiariamente, si no se acordaba su detención, que se dicte una orden de búsqueda y localización, y una orden especial de protección de salida de los menores.

Desde primera hora

Francisco Arcuri, la expareja de Juana Rivas, llegó al edificio judicial de la Caleta de Granada a las 9.20 horas para comparecer ante el juzgado de Instrucción 2 en la causa penal abierta contra Juana Rivas. El hombre, residente en Italia, ha sido recibido con gritos de "igualdad" y "ánimo Francesco" por miembros de una asociación de custodia compartida, que han alzado claveles blancos en señal de apoyo. Además, ha venido acompañado del cónsul de Italia.

Juana Rivas está en paradero desconocido desde el 26 de julio, fecha en la que por orden del juzgado de Familia debía entregar a sus hijos menores, de 3 y 11 años, al padre. Por este incumplimiento el asunto pasó a la vía penal por posibles delitos de desobediencia judicial y retención ilícita de menores.

El abogado de Arcuri ha considerado que se ha producido un "desenfoque absoluto de una situación", pues, según ha recordado, "no es si estamos o no ante una violencia de género, eso es un pretexto y ha sido una percha para silenciar que estamos ante un secuestro interparental de menores, y no uno, sino dos". Así, ha confiado en que hoy sea un día en el que se pueda avanzar un poco en resolver la situación, pues "realmente lo que nos importa es saber dónde están los críos y que se cumpla la legalidad". Sobre Arcuri ha dicho que "es un hombre tranquilo", y ha admitido que tanto él como su cliente están "desbordados" por todo este interés mediático.

En cuanto al pacto que ofrecieron a Juana, ha dicho que "está ahí" y lo mantiene. "Yo creo que ella debe recapacitar un poco, que no debe tener miedo y que debe saber que tiene las puertas abiertas, que lo único que queremos son los niños, que ella no va a tener ningún problema y me ratifico en la oferta que he hecho", ha manifestado el abogado.