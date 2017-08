Juana Rivas dice por carta que está huida, pero cree no hacer «nada fuera de la ley» 01:05 Imagen de una de las concentraciones en defensa de Juana Rivas. / Atlas La misiva la han leído representantes de las plataformas que han convocado la concentración celebrada en Granada, en la que han participado un centenar de personas EFE Granada Lunes, 14 agosto 2017, 15:04

Juana Rivas, la mujer que lleva ilocalizable desde que hace veinte días incumplió la orden de entregar a sus hijos al padre, ha remitido una carta a las plataformas que se han concentrado hoy en su apoyo en la que dice que está huida pero que no está haciendo "nada fuera de la ley".

La misiva la han leído hoy representantes de las plataformas que han convocado la concentración celebrada en Granada, ante la sede judicial de Caleta, en la que han participado un centenar de personas y en la que se han producido incidentes por la presencia de una decena de personas que portaban carteles con el lema "amor de padre".

La carta que han atribuido a Juana Rivas, y que no han querido detallar cómo se ha recibido, incide en agradecer el apoyo que esta madre dice estar recibiendo ante una "pesadilla" a la que se enfrenta junto a sus hijos desde hace trece años y ha considerado que los fallos judiciales han provocado su actual situación. "No tendríamos que estar así, ni nosotros escondidos ni vosotros manifestándoos", han leído en palabras de Rivas, mujer contra la que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, encargado de la vía penal, dictó el pasado martes una orden de detención y puesta a disposición judicial.

La carta dice además que los fallos judiciales han hecho que el convenio de La Haya esté "amenazando" a los dos hijos, de 11 y 3 años, en lugar de protegerlos, tras lo que pide a la justicia que socorra a unos niños "en peligro" y que el proceso judicial se "encamine" hacia la cordura y la coherencia. "Mis hijos están en peligro. No es un desafío mi actitud, es la única forma que he encontrado a mi alcance como madre para proteger las joyas más preciadas de mi vida", concluye la carta leída en la concentración de Granada y firmada por Juana Rivas.

Francisca Granados, la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada) que ha atendido a esta madre desde que se trasladó a España en 2016, ha considerado un éxito las manifestaciones repetidas hoy por diferentes ciudades del país y ha dicho que todo responde a tres graves errores judiciales.

Ha recordado que la denuncia por maltrato que interpuso esta madre el 12 de julio del año pasado no ha llegado a Italia, país de procedencia del padre y donde residía la familia, y sigue "en un cajón", que la valoración de los menores se hizo por una psicóloga sin colegiar y no habilitada y que no se tuvieron en cuenta los informes trasladados a la Fiscalía que sí apreciaron riesgo en los niños si vuelven con el padre, Francesco Arcuri. "Seguimos confiando en el sistema judicial español y esperamos que se reconduzca a la cordura todo esto", ha apuntado Granados, que ha confiado en que el Tribunal Constitucional (TC) responderá a su petición de amparo "con urgencia".

En la concentración celebrada en Granada se han vivido varios episodios de tensión por enfrentamientos verbales entre los convocantes y una decena de personas que han recalcado el "amor de padre", lo que ha motivado la intervención policial. También la Policía Nacional ha desplazado a los concentrados que, inicialmente, se habían colocado en una de las entradas de la sede judicial de Caleta y que han terminado sus muestras de apoyo a Juana Rivas en la plaza situada frente al juzgado.