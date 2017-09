Juana Rivas comparece ya ante la juez Juana Rivas. / Fermín Rodríguez La madre de Maracena ha llegado pasadas las once y media a los juzgados de Caleta sin pronunciarse ante los medios JAVIER MORALES Martes, 5 septiembre 2017, 12:23

Juana Rivas declara a esta hora ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada como investigada por los supuestos delitos de sustracción de menores y desobediencia judicial. Es la causa penal abierta tras permanecer ilocalizable durante un mes, junto a dos hijos, para evitar que los menores, de 3 y 11 años, regresaran a Italia con su padre, Francesco Arcuri.

A su llegada a la sede judicial de Caleta, pasadas las once y media de la mañana -su comparecencia estaba fijada a las once-, ha explicado que va a contar la "verdad" ante la juez y que no ha contactado con sus hijos desde que llegaran a Italia. "Imaginaos cómo estoy", ha afirmado ante los medios. Junto a ella han acudido su nueva defensa jurídica, su hermana y, segundos después, su padre.

En la misma causa están también investigados la asesora jurídica y la psicóloga del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados y Teresa Sanz, los padres y los dos hermanos de Juana Rivas. Todos ellos se han acogido en sus citaciones de la pasada semana a su derecho a no declarar.