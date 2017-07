Jeff Bezos, en la cima del dinero El empresario Jeff Bezos, durante una conferencia. :: J. R. / reuters El fundador de Amazon supera a Bill Gates como el más rico del mundo con 90.600 millones de dólares, con Amancio Ortega en tercer lugar ÁLVARO SOTO Viernes, 28 julio 2017, 00:04

En las ferias de antes, una atracción típica era el hipódromo: varios caballos en miniatura corrían sobre raíles durante unos ¿emocionantes? segundos hasta que uno de ellos se imponía, por medio cuerpo, a los demás. Algo así sucede con los hombres más ricos del mundo: unos milloncejos de dólares arriba o abajo, y quien era el segundo o el tercero se convierte en el número uno.

Jeff Bezos es ahora ese millonario entre millonarios. Según la lista Forbes, el fundador de Amazon superó ayer a Bill Gates y se colgó la medalla de oro de la riqueza mundial gracias a una subida del 1,11% de las acciones de su empresa. Con este incremento, la fortuna de Bezos alcanzó los 90.600 millones de dólares (77.458 millones de euros), por delante de los 90.100 millones (76.992) de Bill Gates; y es que Microsoft cotizó en plano en Wall Street. Tercero en el podio de la riqueza se mantiene el español Amancio Ortega, creador del imperio Zara, con 83.300 millones de dólares (71.185 millones de euros). Eso sí, Forbes aclara que Bezos ha podido superar a Gates porque el emprendedor de Seattle ha dedicado durante su vida 32.900 millones de dólares a causas filantrópicas. Si se sumase esa cifra a sus 90.100, sería inalcanzable para todos.

LISTA FORBES NombreDinero (en millones de dólares) 1 Jeff Bezos 90.600 2 Bill Gates 90.100 3 Amancio Ortega 83.300 4 Warren Buffet 74.200 1 Mark Zuckerberg 71.100

En cualquier caso, la coronación de Bezos, de 53 años, supone el espaldarazo definitivo para este visionario que con Amazon, fundada en 1996, ha cambiado la concepción del comercio mundial. Aquella empresa primigenia que se conformaba con ser una librería se ha convertido en el gran supermercado virtual, donde el comprador puede encontrar todo con la garantía de que le llegará a casa en un breve plazo de tiempo. Actualmente, Amazon, donde Bezos mantiene una participación del 17%, factura alrededor de 130.000 millones de dólares al año y está valorada en unos 500.000 millones de dólares.

Pero el hombre más rico del mundo tiene otro rasgo de carácter: le gusta dar sorpresas. Por ejemplo, cuando adquirió en 2013 el diario The Washington Post, que ha vuelto a renacer, bajo su égida, como el azote de Trump, junto con el New York Times. También es dueño de la firma aeroespacial Blue Origin, con la que compite con otro soñador, Elon Musk, en la conquista del espacio, y hace dos semanas adquirió la cadena de supermercados de alta gama Whole Foods, con la que pretende dar el salto a la distribución en tiendas físicas. Bezos, nacido en Albuquerque (Nuevo México) e hijo de padre cubano, está casado con la escritora Mackenzie Bezos, con la que tiene cuatro hijos y a la que conoció cuando ambos trabajaban en la firma de inversión D. E. Shaw.