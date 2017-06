El irrefrenable impulso de compartir bulos por WhatsApp y redes sociales ¿Por qué compartimos mensajes sin verificarlos antes? / SUR Vemos un mensaje de advertencia o alarma y corriendo le damos a reenviar a familiares y amigos, pero ¿por qué lo hacemos? JON A. SEDANO Miércoles, 21 junio 2017, 00:25

Suena el móvil, miramos la pantalla y vemos un nuevo mensaje de WhatsApp: “Alarma!!! Están inyectando sangre con VIH en frutas para infectar a las personas”. Automáticamente sentimos la necesidad de avisar a nuestros allegados y le damos a reenviar. Pero el mensaje era un bulo y en realidad lo que en él se cuenta es falso. Podríamos pensar que no pasa nada, que más vale prevenir que curar. Pero estamos muy equivocados.

Muchas personas al recibir este tipo de mensajes se preguntan por cómo es posible que su remitente se lo haya creído. Pero la psicóloga Amparo Romero lo ve claro: “La principal razón es que es sumamente fácil compartir este contenido, solo hay que darle a reenviar. No cuesta nada y somos muy impulsivos. De esta forma nos marcamos 'el pegote' de ser muy solidarios al avisar a los demás. Todo gratis y con cero esfuerzo. Es una ficción de solidaridad”.

Romero explica también que los rumores son tan antiguos como el ser humano y que “gracias a Internet estos cobran unas dimensiones extraordinarias”. “Si antes en el patio de vecinos la gente hablaba, lo que se decía no solía tardar mucho en llegar abajo, pero ahora, con los grupos de WhatsApp o de Facebook, los mensajes vuelan”.

Además, añade que al compartir este tipo de contenidos se ponen en práctica dos tipos de sesgo que se dan en los seres humanos. Por un lado, está el sesgo de autoridad. Los bulos siempre suelen llevar implícitas fuentes falsas para dar credibilidad, como la policía o algún centro médico. Asimismo, suelen tener como coletilla que proviene de un amigo o de un conocido, y al llegarnos desde un allegado tendemos a creerle y lo compartimos.

Por otro lado, está el sesgo de confirmación. Los temas que se tocan en los bulos suelen ser cercanos y nos identificamos con ellos. Muchos se basan en creencias que ya tenemos establecidas o se dan en momentos en los que creemos que estamos en peligro, como el clásico estado de máxima alerta antiterrorista en el que se supone que vivimos cada vez que sucede un atentado en otro país.

Mariló Valencia, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Málaga, expone que bajo su criterio, tendemos a compartir este tipo de mensajes porque por miedo y desconfianza creemos que lo que vemos en redes sociales es lo real. “Nos venden que lo que sale en los medios de comunicación está manipulado y creemos que lo que nos llega por las redes sociales es información menos adulterada. Es más fácil pensar que lo que mi vecino ha dicho es cierto. Pero además, queremos ser tan rápidos en tener esa información que la compartimos corriendo”.

Por último, volviendo al dilema inicial, al compartir un bulo no hacemos más que fomentar una alarma innecesaria que en ocasiones perjudica a terceros. El mensaje que hablaba de supuestas botellas de agua que contenían componentes químicos capaces de explotar, apareció cuando nació la campaña de recogida de tapones de plástico. El temor a que fuera real pudo instar a muchos a no atreverse a coger una botella y a no participar en la campaña solidaria. Como siempre dice la policía, ante este tipo de mensajes, lo mejor es no hacer caso y borrarlos, buscando en fuentes oficiales información al respecto.