Los insultos en las redes sociales agitan el dilema moral sobre el bebé Alfie El bebé británico Alfie Evans. / Afp El padre del niño británico afirma que se diagnosticó mal a su hijo, sugiriendo futuras querellas contra el hospital IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres Jueves, 26 abril 2018, 12:14

El caso de Alfie Evans, el bebé de 23 meses en estado semivegetativo cuyos padres han perdido las batallas con médicos y jueces británicos para que les permitan llevarlo a un hospital del Vaticano, ha llevado a la policía de la región de Merseyside, que incluye Liverpool, a advertir que investiga posibles delitos en las redes sociales, donde abundan los insultos a los profesionales de la medicina y de la ley.

De la turba a menudo anónima en Twitter o Facebook a la extravagancia de Pavel Stroilov, que se presenta como historiador ruso y cuyo mérito es la autoría de un libro despreciado por la crítica académica y escrito con archivos robados al expresidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachev. Asilado en Londres, es ahora, según él, estudiante de Derecho y habría actuado como intermediario entre los padres de Alfie y el Gobierno italiano.

Stroilov está vinculado a 'Christian Concern', una organización nacida como red de abogados cristianos. En su página web describe su misión como la de «infundir una visión bíblica del mundo en cada aspecto de la sociedad». El estudiante ruso de este grupo evangelista habría aconsejado a Tom Evans, padre de Alfie, que denuncie a los médicos del hospital Alder Hey por conspiración para asesinar al niño.

El grupo es intransigente sobre el 'derecho a la vida' o cuestiones sexuales en un contexto de declive de la religiosidad histórica. Según el sondeo de Actitudes Sociales Británicas, la mitad de la población británica no sigue una religión. El 19% se define como Iglesia de Inglaterra. Católicos y evangelistas tienen una popularidad similar, por debajo del 10% de la población.

Stroilov es, según un juez del caso, un 'fanático'. Habría dicho a Evans que por ley tiene el derecho de entrar en el hospital y llevarse a su hijo, que es falso. Uno de sus documentos contenía 'lenguaje vil' sobre los médicos. La influencia de este grupo podría estar detrás de que Tom Evans diga ahora que su hijo se mantiene vivo «no por milagro, sino por un diagnóstico equivocado».

Volar a Múnich

El abogado del hospital de Liverpool afirma que nunca se dijo a la familia que Alfie moriría instantáneamente tras retirársele la ventilación médica. En sentencias del caso, se cita a especialistas que analizaron al niño afirmando que sería posible viviese un tiempo sin cuidados intensivos. Si los jueces rechazan los riesgos innecesarios del trasporte a Roma de un niño que está muriendo, los remedios han dado otros personajes.

El doctor Matthias Hubner, director de un servicio de ambulancias aéreas en Alemania, entró una vez en el hospital sin identificarse para negociar sus servicios y él o sus empleados fueron forzados a marcharse del recinto esta semana. En los tribunales ofreció transporte seguro. Por ejemplo, a un hospital de Múnich, donde el profesor y pediatra Nikolaus Haas, a 63.000 euros por catorce días, podría prolongar la vida de Alfie.

La experiencia histórica alemana genera una actitud distinta a la británica en estas cuestiones, alegó misteriosamente Haas. Hubner explicó que conocía bien el historial médico de Alfie, reconoció luego que no lo había leído y añadió que administraría al bebé en el trayecto un medicamento contra brotes epilépticos contraindicado, según los médicos de Alfie.

En fin, que la directora del hospital vaticano Bambino Gesu- que no ofrece un tratamiento nuevo aunque se compromete a pagar transporte y estancia- se queja por no haber sido recibida por la dirección del Alder Hey, una familiar pidió el miércoles desde el hospital a los simpatizantes que llevasen ventiladores no invasivos porque el bebé perdía respiración, y médicos, enfermeras e incluso pacientes son insultados por un grupo de gente protestando en el exterior.