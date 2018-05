El inquietante bulo sobre Fanta que circula por whatsapp El mensaje falso, que ha llegado ahora a España tras propagarse por América, alerta a la población sobre el riesgo de consumir la bebida SUR Jueves, 17 mayo 2018, 12:56

«Acaba de salir un comunicado oficial por parte de Coca Cola que no consuman Fanta, porque le echaron ácido muriático por error y ya van 8 muertos. Ojo... es un comunicado oficial. Avísale a la familia por favor. Hagamos cadena con familiares y amigos para precaución. Buen dia!!!!!» El mensaje -plagado de erratas que hemos evitado a la hora de reproducirlo- circula estos días por distintos grupos de Whatsapp. Se trata de una advertencia sin base real alguna que pretende alertar a los consumidores sobre el supuesto riesgo que corren si beben el popular refresco de Coca-Cola. ¡No piques! Por muy inquietante que sea el aviso es absolutamente falso. Ni existe peligro alguno para la salud pública ni hay comunicado alguno por parte de la compañía.

Bueno sí que lo hay. Pero precisamente para dejar claro que dicho riesgo no existe y es un BULO en toda regla. «En ningún momento la compañía Coca-Cola ha emitido ese comunicado que circula en redes sociales y en medios en línea. La información contenida es totalmente falsa», según recoge el diario La Nación. Como indica dicha publicación, la empresa añade que sus embotelladores cuentan «con sistemas de aseguramiento de calidad y seguridad industrial que hacen que resulte materialmente imposible que los productos fabricados y comercializados salgan de sus plantas embotelladoras en las condiciones expresadas por la información que circula en redes sociales».

No es la primera vez que el ácido murático es usado por los amigos de los bulos para lanzar sus falsas cadenas. En octubre de 2007 la propia Policía Nacional alertó en su cuenta en Twitter de un bulo similar. En este caso la afectada era Pepsi. Y la estructura del mensaje era, curiosamente, exactamente la misma. «Acaba de salir un comunicado oficial por parte de Pepsi para que no se consuma Seven Up, porque le hecharon ácido muriático por error. Avisale a la familia por favor. Hagamos cadena con familiares y amigos para precaución«, rezaba aquella comunicación. »Ni es oficial, ni 'hecharon' ácido ni hay muertos. No hagas cadena. Fíjate en la ortografía y desconfía. Stop Bulos. No envíes chorradas«, solicitó por entonces la Policía.