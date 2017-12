Un ingeniero onubense autor de guiones detrás del viral que muestra cómo es un grupo de padres de WhatsApp por dentro El creador del hilo de Twitter que corre como la pólvora por redes sociales asegura que su humor es "absurdo autoparódico". Como padre de dos niños sabe bien lo que se cuece en estos chats de colegio ALMUDENA NOGUÉS Málaga Jueves, 14 diciembre 2017, 00:54

El pasado lunes, de madrugada, descansaba plácidamente en el sofá de casa cuando la idea asaltó su inquieta cabeza. Y no fue casualidad. Ese mismo fin de semana Juan G -prefiere mantenerse en el anonimato- había tenido una conversación con amigos, precisamente sobre los grupos de Whatsapp de padres, y el run run le acompañaba desde entonces. Entonces cogió el móvil, abrió Twitter y lanzó el primer tuit. Eran las 1.11 de la mañana. 'Grupo de padres de WhatsApp (dramatización): Buenas tardes a todos, ha dicho la seño cómo va lo del belén del cole? No pude ir a la reunión. - Hola. - Sí, lo ha dicho. Que van de pastores". Así empezó la recreación de un chat que en poco más de 24 horas ha logrado convertirse en el viral del momento, hasta el punto de ser 'trending topic' (leer aquí).

Pero, ¿quién se encuentra detrás de este fenómeno? Pues nada menos que un andaluz. Onubense, para más señas. Un ingeniero de 40 años padre de dos niños -de 8 y 6 años- aficionado a la escritura desde que tiene uso de razón. Así, como él mismo explica, es autor de varios guiones de cortometrajes y ha colaborado con diversos fanzines y revistas especializadas en los últimos años. En su cuenta en Twitter -@N0ESP0RPRESUMIR- de hecho, son habituales los hilos en los que relata -en clave de humor- las "cosas locas" que le pasan durante sus habituales viajes a Vietnam o en los partidos de fútbol que juega cada jueves.

El lunes, sin embargo, la temática que le rondaba era otra. Más de andar por casa. Y desde su propia experiencia -y de la de su entorno- decidió caricaturizar una conversación con la que miles de padres ya se han sentido identificados. Un grupo de Whatsapp del colegio. Una charla surrealista "y pasada de rosca" en la que intentó reflejar los distintos perfiles que suelen darse en estos chats: "El que pide un resumen, el que repite todo hasta la saciedad, el que no se entera de nada, el que sale por otro tema que no tiene nada que ver con el asunto del que se habla en ese momento..." enumera entre risas Juan G, quien define sus relatos de "humor absurdo autoparódico". "Siempre tienen una base real, en este caso exagerada y guionizada. El caso es que cualquiera que sea padre y esté en uno de estos grupos se sentirá identificado", advierte.

Lo que no imaginaba este onubense es la repercusión que tendrían sus tuits. "Cuando lo escribí era muy tarde y en Twitter quedaban cuatro gatos pero al despertarme y mirar el teléfono no me lo podía creer. Tenía el móvil bloqueado con miles de menciones", admite. A día de hoy su hilo suma la friolera de 12.500 retuits, mas de 16.500 me gusta y 782 comentarios. "Se me ha dio de las manos, tengo mensajes de Argentina, Ecuador...no imaginaba que acabaría viralizándose así", añade.

Parte del éxito y de la viralización, de hecho, se ha producido a través de los propios grupos de WhatsApp que caricaturiza. Tal ha sido la aceptación, que ya ha hecho incluso una segunda parte. "El humor tiene que tener mucho de verdad para que funcione. Ese sustrato de realidad ha sido la clave, entiendo, del éxito de mis tuits", reflexiona. ¿Su mayor satisfacción? Haberle arrancado la carcajada a tanta gente que así se lo ha hecho saber vía redes sociales. "Ese es el premio de todo esto", concluye. Sin duda, un buen regalo de Navidad. Cinco -o más- minutos de risa.