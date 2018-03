¿Sabes qué infracciones te quitan puntos del carné de conducir? José González No todas las actuaciones indebidas al volante disminuyen el saldo de puntos, pero sí las más peligrosas para la seguridad vial M. ÁNGELES GONZÁLEZ Málaga Sábado, 31 marzo 2018, 00:24

¿Sabrías decir si estacionar en un sitio prohibido resta puntos del carné? ¿y cuántos pierdes si no te detienes en un stop? Hace casi doce años que entró en vigor el permiso por puntos -el 1 de julio de 2006-, pero son muchos los que desconocen su funcionamiento. La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), una entidad profesional que aglutina a las escuelas de conductores, detalla en su página web todas y cada una de las actuaciones al volante que se penalizan con la retirada de puntos. En general, se trata de las infracciones que las autoridades han considerado más peligrosas para la seguridad vial. Tal y como advierten en la CNAE, lo aconsejable es reaccionar antes de haber agotado completamente el saldo, lo que supondría la retirada del carné y, por tanto, la prohibición de conducir. Los puntos no se pierden hasta que no haya una sanción firme en vía administrativa. En la CNE aclaran que no se puede perder en un mismo día más de 8 puntos, salvo que entre las infracciones cometidas haya una o más muy graves. Estas son todas las que quitan 6 puntos, excepto el manipulado del tacógrafo. Algunas de las infracciones por exceso de velocidad son también muy graves; sin embargo, hay otras que, aunque restan 6 puntos, son sólo graves.

Cada conductor cuenta con un crédito de puntos inicial de 12, salvo que sea un conductor novel, en cuyo caso tendría 8. Como explican en la Confederación de Autoescuelas, ahora hay millones de conductores que cuentan con 15 puntos porque las autoridades han querido premiar el buen comportamiento en la carretera. En cualquier caso, si no sabes con cuántos puntos cuentas actualmente, puedes consultarlo en la web de la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de este enlace

Puedes perder puntos por:

Superar el límite de velocidad: La penalización depende del límite establecido en la vía y de la velocidad que haya alcanzado el coche en el momento de la infracción. Aspectos que se detallan en la siguiente tabla:

PIERDES 3 PUNTOS SI:

-Haces un cambio de sentido prohibido.

-Conduces sin cinturón de seguridad o llevas en el vehículo un niño sin el correspondiente Sistema de Retención Infantil (SRI).

-Conduces una moto sin usar el casco (o usando uno que no esté homologado).

-Conduces utilizando auriculares u otros dispositivos con los que disminuye la atención.

-Conduces hablando o haciendo cualquier otra operación con el móvil (el 'manos libres' está permitido) o manipulando el navegador.

-Conduces un vehículo y empleas aparatos que detectan los radares y los cinemómetros (medidores de la velocidad) puestos por las autoridades.

-PIERDES 4 PUNTOS SI:

-Conduces con el permiso suspendido o con un vehículo que te está prohibido utilizar.

-Conduces sin el permiso o la licencia adecuados.

-Conduces con una tasa de alcohol superior a 0,25 y hasta 0,50 mg/l de aire espirado (las cantidades son 0,15 y hasta 0,30, si eres un conductor profesional o si tu permiso tiene menos de dos años de antigüedad).

-Arrojas a la vía o en sus inmediaciones objetos que suponen un peligro de incendio, de accidente o son un obstáculo a la circulación.

-No respetas las preferencias de paso o no te detienes ante un stop, ceda el paso o un semáforo en rojo. También, si no haces caso de las señales de un agente de tráfico.

-Adelantas con peligro para quienes circulan en sentido contrario o lo haces sin la suficiente visibilidad.

-Adelantas a un ciclista entorpeciendo su marcha o poniéndolo en peligro.

-No respetas la distancia de seguridad con el vehículo que te precede.

-Haces la maniobra de marcha atrás en una autopista o autovía.

-PIERDES 6 PUNTOS SI:

-Conduces con una tasa de alcohol de más de 0,50 mg/l de aire espirado (0,30 mg/l, si eres un conductor profesional o tu permiso tiene una antigüedad inferior a los dos años), o con presencia de drogas en tu organismo.

-Te niegas a pasar la prueba de alcoholemia o de drogas.

-Circulas con un vehículo en sentido contrario al permitido.

-Conduces de forma temeraria o participas en carreras de vehículos no autorizadas.

-Conduces un vehículo que tenga instalado un inhibidor de radar o de cinemómetro (medidor de la velocidad) o cualquier otro dispositivo que interfiera en los sistemas de vigilancia del tráfico dispuestos por las autoridades.

-Eres un transportista y superas en más de un 50% el tiempo máximo de conducción ininterrumpida o no llegas al 50% del tiempo de descanso mínimo obligatorio.

-Eres un transportista y alteras el funcionamiento del tacógrafo o del limitador de velocidad.