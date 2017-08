9 'influencers' malagueños que deberías seguir en redes sociales (sin egobloggers ni famosos)

¿A qué malagueño sigues tú en Twitter? Posiblemente a Antonio Banderas o a Pablo Alborán. También en Instagram, por supuesto. Son nuestros 'influencers' de cabecera. Los más jóvenes dirán que el Rubius. Pero podemos ampliar nuestra particular agenda de contactos malaguitas con gente que tiene cosas muy buenas que aportar a tu 'timeline' o, por lo menos, curiosas. Este no es un repaso de los más seguidos, ni siquiera todos cumplen el al dedillo el perfil de 'influyente'. Son gente que marca la vida de muchos y que deberías seguir por algún motivo. Encontramos diseñadores, raperos, publicistas e incluso un 'tronista' y un ex Gran Hermano. ¡Hay para todos!

'Travel the Life'

Travelthelife.com | Tw 5,4k | Ig. 70k

Bloggers de nacimiento, pero reconvertidos a estrellas de Instagram. Su pasión, como su nombre indica «viajar por la vida». Ellos son Javi Cubo y Nadia Gámez, dos doctores en Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga a los que les encanta conocer lugares nuevos y compartirlos. Su paso por más de 30 países les ha dado para mucho.

Kronno Zomber

Youtube. 2,5M | Twitter. 232K

Juan Ignacio Meira, no es nadie, Kronno Zomber, sí. Tiene 24 años. Pelo castaño y ojos... ¿blancos? Sí, este rapero gusta de llevar lentillas blancas. Comenzó delante de la cámara a los 12 años y ya tiene 2,5 millones de seguidores en Youtube y 232K en Twitter. Cómics y videojuegos, la inspiración de sus rimas.

Isaac Díaz Pareja

Twitter 203K | Instagram 3,2K

Un tronista tuitero. Este malagueño de Vélez-Málaga se dio a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', primero como pretendiente de Liz (GH 10) y más tarde como tronista. Su estancia en el trono fue la más larga en el espacio de Telecinco: 9 meses dedicó a encontrar a su «media naranja», que al final resultó ser una ex de Kiko Rivera. Todos estos líos, lanzaron a Isaac Díaz estrellato en Twitter e Instagram.

MrGoorgo

Twitter. 256K | Youtube. 1k

Jorge, a sus 17 años, ya es toda una celebridad. Un 'influencer' en el mundo de los eSports de España que ha presentado su propio club de deportes electrónicos. Cuenta con cerca de un millón de suscriptores en YouTube y más de 150.000 en twitter. Ahora es la piedra angular de 'Team Heretics', que compite en Call of Duty.

Sergio Sance

Twitter. 80,4K | Instagram. 7K

Pasó de los vídeos a la tuitpsicología. La historia de Sergio comenzó en Youtube. Allí empezó a grabar junto a su novia. Ahora, parece que tomado tomado caminos separados y él dejó su canal de Youtube hace como 2 años. Ahora le sigue una legión en Twitter. «Casi enfermero, una poquita de psicólogo y opositor», dice él. Igual no entiendes sus brevísimos tuits, pero a la gente le encanta. Su Instagram es privado.

Zarcort

Instagram. 938K | Youtube. 6,7M

Como casi todos los raperos de Youtube, empezó por pura diversión. Rimaba y jugaba a videojuegos y hoy es su medio de vida. A principios de 2013 abrió un canal de Youtube para ir subiendo sus rimas inspiradas en 'Assassin’s Creed' o 'The Legend of Zelda'. Hoy le sigue una legión de 6,7 millones de suscriptores en Youtube. Ya fichado por Warner Music, es uno de los malagueños con más seguidores en Instagram.

Tenemos los pies en la tierra pero la pasión por encima del cielo. Photo by: @maria.shadow Una publicación compartida de ZARCORT (@zarcort_oficial) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 8:59 PDT

AnitaBtwice

Yt. 239K | Ig. 74,4K | Tw. 26,7K

Ana Ortiz es una 'youtuber' especial. Una vlogger que nunca ha pretendido vivir de sus vídeos, ni bañarse en perfumes gratis que le envíen. Su trabajo, lo tiene claro, está en una agencia de publicidad. Tampoco es una 'heavy user' de la red de vídeos, sino que cuelga sus pildorazos de humor «cuando puede». Será esa ley de oferta y demanda la que tienen enganchados a 239 mil seguidores en su canal, con un éxito similar en Instagram y Twitter.

Nastiordie

Pinterest. 1,1M | Instagram. 1K

Pocas 'hardpinnners' malagueñas hay, pero ésta reina en Pinterest. Natalia Escaño diseñadora e ilustradora en el exilio barcelonés, cuenta con más de un millón de seguidores. En la Escuela de Arte San Telmo estudió Gráfica Publicitaria y Fotografía y quizá esa formación (y algo de buen gusto añadido) la hayan convertido en la 'influencer' que es.

Foggy air I don't care! 🐟 Una publicación compartida de Natalia (@nastiordie) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 8:58 PDT

Juanma Furió

Lamardbien.com | Ig. 252K | Tw. 73,8K

Un producto de la factoría Gran Hermano (XV edición) reconvertido a Instagramer. Valenciano y malagueño de adopción. Mucho surf, deportes, salud y ganas de vivir... Lo cierto es que las fotos de su GoPro son fantásticas. Su pareja, la malagueña Azahara Luque también es instagramer y están introduciendo (cómo no) a la pequeña de la familia: @eldiariodenatura.