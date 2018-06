¿Qué 'influencer' necesita mi empresa?

«Una imagen dice más que mil palabras, pero un vídeo dice más que mil imágenes», así empezó su ponencia Juan José Delgado, director digital (CDO) de Estrella Galicia, un experto con experiencia en Amazon, Vodafone o Burger King. Frente a él, en las sillas de una sala del Polo Digital de Málaga, responsables de Marketing y comunicación de diferentes industrias, también productoras y jóvenes creadores que aspiran a una gran audiencia.

«El objetivo es juntar a estos profesionales con los 'influencers' y que las marcas entiendan como se trabaja en los nuevos canales digitales. Inspiramos con casos de éxitos», explica Gerard Gracia, fundador de NewVideo Congress. En resumidas cuentas, enseñar a las grandes empresas a fichar bien a un 'youtuber' o 'instagramer' para promocionar sus productos.

«Hay muchos errores, muchas veces somos los 'influencers' los que guiamos a las empresas, tenemos que decirle sutilmente que eso no funciona así. Quieren que mostremos su rimel o su máscara de pestañas cada dos segundos y hay que corregirles, no somos la teletienda», detalla de manera clara a sus 20 años, Esther Cañas, 'youtuber' malagueña con 380.000 suscriptores en el canal 'Atrapatusueño'.

Esther Cañas posa para este periódico durante el congreso de NewVideo en el Polo Digital. / B. G.

Cañas tiene 20 años, y se dedica a crear contenido audiovisual: «Grabo retos como 'una semana comiendo por un euro' o vídeos sociales como 'un día siendo ciega' o 'un día en silla de ruedas', con casos concretos». Compagina este trabajo con estudiar tercero de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Málaga, y explica sin rodeos como factura sus ingresos.

«Los 'youtubers' somos autónomos»

«Soy auntónoma y pago mis impuestos», describe entre risas y con naturalidad. «Algunos amigos me dicen que no trabajo y yo les propongo que se vengan conmigo a ver si aguantan el ritmo, porque son muchas cosas: contestar email, recoger paquetes, grabar o montar. Si te quieres dedicar de manera profesional, hay que echarle tiempo», continúa la 'influencers' malagueña.

La vídeopromoción es la línea de ingresos actual con más potencial entre los creadores, «Youtube ya no paga como antes», se comenta 'off the record' entre los asistentes.

Lo correcto es buscar al personaje que tenga influencia directa a un público específico, no convertirlo o alterarlo: «Los vídeos que se ven claramente como patrocinados son perjudiciales, cabrea a la audiencia. Yo no trabajo con marcas que no recomendaría. Por eso es importante que la empresa esté certero, y el 'influencer', también», sentencia Cañas.

A los Vodafone Giants también le patrocina un perfume

Parece curioso que a un equipo de competición de videojuegos le encomienden la tarea de promocionar una fragancia de Loreal: «Ellos quieren llegar a un público que les cuesta mucho alcanzar, nuestra 'fan base' es un 90% que no consume televisión, y que la mayoría del tiempo se las pasa en las redes sociales», detalla José Ramón Díaz, fundador de los Giants Gaming, el único equipo malagueño de eSports, y uno de los más importantes de España.

Gerard Gracia, fundador de NewVideo (izq.) y Andrés Sullivan, desarrollador de negocio de NewVideo. / B. G.

El nuevo 'product placement'

«El estilo actual de venta es parecido al 'product placement'. Antes, si querías vender una camiseta, se la dabas a Tom Cruise y no tenía que hablar de ella, solo ponérsela en un gran evento», expresa Andrés Sullivan, desarrollador de negocio de NewVideo. En sus congresos pretenden ser lo más prácticos posible: «Tratamos temas muy concretos, no hablamos del vídeo marketing en general, si no por ejemplo un vídeo para Twitter que promocione una botella de agua. Temas muy específicos», concluye Sullivan, que seguirá desarrollando con NewVideo, la idea de eliminar la brecha entre las empresas y el 'youtuber'.