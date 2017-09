La increíble 'chuleta' gigante con la que un alumno se la jugó a su profesor Imagen que compartió el docente del alumno con su 'superchuleta'. / Instagram La ingeniosa idea de este estudiante se ha hecho viral después de que el propio docente compartiera la anécdota en sus redes sociales SUR Martes, 26 septiembre 2017, 11:00

Muchos son los alumnos que, en algún momento de su etapa educativa, han recurrido a donde anotaban esos puntos, fechas o nombres que tienden a olvidarse de cara a un examen. En las redes sociales circulan ejemplos de chuletas 'mini' y fórmulas para esconderlas de la mirada del profesor. Sin embargo, en este caso, ha sido una chuleta de grandes dimensiones que no buscaba ocultarse la que se ha convertido en protagonista en Internet. Hablamos de la ocurrencia de Elijah Bowen un alumno del Anne Arundel Community College (Maryland, Estados Unidos) que se ha hecho viral después de que su propio maestro, Reb Beatty, contase la anécdota en su cuenta personal de Instagram, según han publicado medios como ABC o The Telegraph, entre otros. Resulta que el profesor permite a sus alumnos asistir a sus exámenes con una pequeña nota de ayuda, es decir, una 'chuleta' permitida. El profesor informó a sus alumnos de las medidas permitidas pero se olvidó de un pequeño gran detalle que aprovechó el estudiante: concretar la unidad de longitud a la que se refería. El docente se refería a 3x5 pulgadas y el alumno llevó una chuleta de 3x5 pies.

«Bien jugado y lección aprendida, Elijah Bowen», dijo el docente Reb Beatty en Instagram. «Primer día de examen del semestre y como siempre permito una nota de 3x5. Hoy, un estudiante aparece con esto. Efectivamente, es 3x5 ... pies. Tan preciso como soy, al parecer, nunca especifiqué que se trataba de pulgadas por lo que tenía que permitirla. Bien jugado y lección aprendida para mí», reconocía Beatty.

La publicación del profesor no tardó en recibir todo tipo de comentarios, la mayoría orientados a aplaudir la ingeniosa idea del estudiante. «¿Cómo no se me ocurrió a mí el curso pasado?», lamentaba con ironía una alumna.