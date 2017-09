La imprudencia que ha enfadado incluso al director de la DGT Imagen del vídeo que compartió el responsable de la DGT. / Twitter «Cuando mueren 190 personas al año por no llevar cinturón, ya no es tan gracioso», afirmó Gregorio Serrano en Twitter SUR Lunes, 25 septiembre 2017, 10:28

Las imprudencias en carretera, se pagan. La Dirección General de Tráfico ha detectado a casi 2.300 personas -2.094 adultos y 198 menores- que viajaban sin cinturón de seguridad durante la semana de duración de la campaña especial de vigilancia que se llevó a cabo entre el 11 y el 17 de septiembre. Coincidiendo con estos preocupantes datos, el propio director general del organismo, Gregorio Serrano, ha criticado duramente en su cuenta de Twitter un vídeo que recoge una imprudencia por parte de los ocupantes de un coche captado por un helicóptero de la DGT.

En el vídeo puede aprecisarse en una de las ventanillas la espalda de un pasajero, lo que invita a pensar que en el interior del vehículo hay más ocupantes de lo permitido. Además, independientemente del número de pasajeros, es obvio que, al menos uno de ellos, no lleva puesto el cinturón de seguridad. Serrano realiza el siguiente comentario al respecto: «Hacer gracias está muy bien, pero cuando mueren 190 personas al año por no llevar el cinturón, ya no es tan gracioso».

La DGT recuerda que el cinturón de seguridad es un elemento básico y fundamental de la seguridad vial, un seguro de vida. Por este motivo, su uso es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo y en todo tipo de vías. Además, la utilización correcta del mismo es imprescindible para que cumpla el cometido para el que fue creado.