Humor a contrarreloj

Síndrome Clown presenta en Málaga 'Justo a tiempo', una conferencia humorísitca ilustrada por Idígoras

málaga ¿Cuánto vale el tiempo de cada uno de nosotros? ¿El precio es el mismo para todos?¿Aprovechamos bien cada minuto y segundo de nuestra vida? Esas son algunas de las preguntas que el dúo Síndrome Clown intentará responder con la conferencia humorística 'Justo a tiempo' (Teatro Echegaray, hoy y mañana): un formato habitual de los actores Práxedes Nieto y Víctor Carretero, y que han utilizado en varias ocasiones para disertar sobre temas más o menos serios en estos últimos años.

Acompañados por el director de la función, Fernando Fabiani, y por el dibujante Ángel Idígoras (que colabora a través de un libro), los miembros de la compañía estuvieron ayer en la Sala Rossini del Teatro Cervantes con adelanto de algunos de los elementos clave de 'Justo a tiempo', cuya principal característica es que está «cronometrado»; es decir, que debe durar 60 minutos exactos, ni un segundo más o menos. Se verá una obra que, según Práxedes Nieto, «no deja de ser una broma, pero una broma muy documentada en la que se da una visión optimista de la vida hablando de un tema crucial en nuestros días», explicó.

«No es gracioso decirle a alguien que su tiempo se va a acabar, así que el objetivo es ponerle humor a un tema muy arduo de tratar», añadió su compañero, Víctor Carretero. «De todas maneras», matizaron, «el que no sepa que va a morir antes de venir al teatro es que tiene un problema». De esta manera, el espectador escuchará aquello de que no todos nuestros minutos valen lo mismo (los actores pusieron como ejemplo que un mileurista gana unos céntimos mientras que Cristiano Ronaldo se embolsa 666,666 euros), que por mucho que lo quieras racionar y almacenar el tiempo «no se puede recuperar», que cada uno es dueño del suyo y no es bonito quejarse de que nos falta, o que el móvil es uno de los principales «ladrones de nuestro tiempo».

Una guía de Idígoras

Si el espectador de 'Justo a tiempo' tiene algún problema para quedarse con algunos de los conceptos de esta conferencia humorística, a la salida verá sus dudas resueltas. Síndrome Clown colabora por segunda con el dibujante Ángel Idígoras, que ha ilustrado una guía que se podrá adquirir al término de la obra por 5 euros. A través de estos dibujos, Idígoras enseña todo lo aprendido para que el espectador no olvide cómo aprovechar mejor el tiempo. «Y eso que lo tuve que hacer a través de un vídeo de la función, porque no tuvieron ni la decencia de invitarme al estreno», comentaba entre risas el dibujante.

Precisamente, 'Justo a tiempo' viene a ser una continuación del espíritu de 'Mejor... es posible', otra «humorística conferencia» en la que Síndrome Clown aconsejaba cómo ser más felices, que visitó el Echegaray en 2012, y que también contaba con una guía elaborada por el ilustrador, tras la petición de los espectadores que querían retener todo lo 'enseñado' en la función.