El Hospital La Fe de Valencia advierte del regreso del bulo del niño de 10 años con leucemia En el mensaje que circula en correos electrónicos, WhatsApp y redes sociales se lee que «necesita urgentemente 12 donantes del grupo sanguíneo (AB)» ÁNGEL DE LOS RÍOS Málaga Viernes, 13 octubre 2017, 09:33

Nueva oleada de mensajes de Whatsapp. En Valencia, parece que un niño con leucemia necesita de donantes para sobrevivir. Llama a ser solidario. A compartir con todos los contactos de Facebook, Twitter y a la lista de email. Pero el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia ha vuelto a desmentir de manera rotunda el mensaje que está circulando por Internet y por distintos medios sociales. Al parecer, lleva más de 10 años ya circulando por la red. Dice lo siguiente:

«MENSAJE URGENTE DESDE EL HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE DE VALENCIA

Si conocéis a alguien que tuviera el grupo sanguíneo AB dispuesto a donar sangre, decidlo. En el Hospital Universitario La Fe de Valencia hay un niño de 10 años ingresado con LEUCEMIA que necesita urgentemente unos 12 donantes. Este grupo sanguíneo (AB) es bastante raro, de ahí el hecho de la falta de donantes. Los médicos anuncian que si los encontraran sería muy posible salvarla vida de este niño. Por favor, reenvía este correo a quien conozcas. El teléfono de la madre (María Ángeles 963802408).»

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia afirma que se trata de un hoax o bulo, un mensaje de correo electrónico con contenido falso o engañoso. Estos mensajes, apelando en casos como éste a la solidaridad ciudadana para ayudar a un niño enfermo, se distribuyen en cadena a través de Internet con el objetivo de saturar la red o los servidores y captar direcciones personales de correo para comerciar con bases de datos o utilizarlas para fraudes cibernéticos.

Desde el Hospital La Fe afirman que «en segundo lugar el grupo sanguíneo AB, precisamente, puede recibir sangre de cualquier tipo (A, B, AB y 0), lo que desecha la idea de 'falta de donantes' que se menciona en el correo, delatando, en consecuencia, la falsedad del contenido». En tercer lugar, el teléfono de la supuesta madre no existe, lo que supone nuevamente una sospecha de que el mensaje no persigue realmente ningún fin solidario.

Desde hace años

Por último, durante el tiempo que este bulo lleva circulando por Internet, ha sufrido ligeras modificaciones de contenido (variación en el número de donantes que dice se necesitan, el número de teléfono que se señala, etc.). La redacción, no obstante, sigue siendo atemporal y tampoco figura ninguna fecha de publicación con el fin garantizar la máxima permanencia del correo en la Red. Además, se trata de un texto anónimo, en el que no se citan fuentes (porque carece de ellas) y tampoco está firmado para evitar repercusiones legales.

«Si reciben el correo, reenvíen a sus contactos la advertencia de que es absolutamente falso y que en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, afortunadamente, no existe este supuesto niño de 10 años con leucemia para el que se hace un llamamiento a la buena voluntad de las personas y donantes frecuentes», explican desde La Fe.

No obstante, recuerdan que los hospitales públicos necesitan diariamente sangre de todos los grupos sanguíneos, por lo que les emplazan a donarla en los puntos habituales de extracción.