La historia de Pesesín: se va de vacaciones e invita a todos sus vecinos a cuidarle el pez SUR Miércoles, 12 julio 2017, 15:29

Se llama 'Pesesín'. Y durante unos días se ha convertido en la mascota de toda una comunidad de vecinos. Y el protagonista de uno de los contenidos virales de las últimas horas. La culpa la tiene su dueño. Y es que le propietario de este pez dorado se fue de vacaciones y decidió dejarlo en el rellano de su edificio junto a un cartel con instrucciones sobre cómo cuidarlo. Una curiosa historia que ha salido a la luz gracias a un tuit de una de las inquilinas de este inmueble que, atónita al encontrarse con dicho cartel, no dudó en subir unas fotos a su cuenta de Twitter. Desde el pasado 11 de julio, los tuits de 'Pesesín' acumulan más de 41.800 retuits y 72.500 compartidos.

"Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinos lo cuiden mientras tanto. Se llama PESESÍN un nombre que me parece francamente INCREÍBLE para un pez y la gente deja avisos cuando le dan de comer", explica la usuaria de Twitter @Nuria_GMz en varios mensajes.

La joven acompaña su relato con varias instantáneas en las que se puede ver un cartel del inquilino dando instrucciones sobre cómo cuidar correctamente al pez:"¡Hola vecinos! me voy de vacaciones y no me dejan llevarme a PESESÍN. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer. Solo se le debe echar una vez al día. Dejo la comida y un cuadro para saber cuando comió", dice el propietario del animal.

En los comentarios que acompañan a hilo en Twitter, más de 600, los usuarios alaban el espíritu de comunidad de los vecinos al tiempo que destacan la "cara dura" de la persona que disfruta del verano mientras ha dejado al pez a cargo de sus vecinos. El impacto que ha tenido la historia es tal que hasta la Policía Nacional se ha hecho eco de ella en su perfil de Twitter, recordando que siempre hay alternativas ante el abandono animal.