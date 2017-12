El hilo de Twitter que ironiza con el surrealismo de los grupos de padres en Whatsapp Así es la divertida parodia de un tuitero de Huelva que demuestra el mal uso de esta herramienta de comunicación. Ya es todo un éxito viral ALMUDENA NOGUÉS Málaga Miércoles, 13 diciembre 2017, 14:15

Probablemente te haya llegado ya por Facebook o WhatsApp. Y es que el hilo de Twitter creado por un ingeniero de Huelva se ha hecho viral convirtiéndose en motivo de debate -y de risas- entre los padres. Su autor @N0ESP0RPRESUMIR colgó el primer tuit de esta hilarante cadena hace poco más de 24 horas. Y ya ha logrado la friolera de 12.500 retuits, mas de 16.500 me gusta y 782 comentarios...Y suma y sigue. Porque el fenómeno no ha hecho nada más que empezar. ¿La base de su éxito? Recrear, con ironía -"dramatizar", como él mismo asegura-, una situación con la que muchos usuarios se sienten identificados: el surrealismo que impera en los grupos de WhatsApp de padres que, en teoría, sirven para estar al día de cuanto ocurre en clase y en el ámbito escolar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas conversaciones que deberían de tener dicha utilidad, acaban desvirtuándose creando charlas absurdas en las que es difícil seguir el hilo.

Hacer una parodia de lo que se cuece en estos grupos y demostrar cómo acaba desvirtuada esta herramienta de comunicación es el objetivo de este divertido hilo que se está extendiendo como la pólvora y se ha colado ya entre los fenómenos virales del momento hasta el punto de ser 'trending topic' a las pocas horas de publicarse. ¿Aún no lo has recibido? ¡Pues sigue leyendo! Así comienza el desternillante diálogo que reproduce -desde la invención pura y dura- un chat de padres y madres de un colegio cualquiera con la actuación de Navidad como telón de fondo:

Con este tuit se abrió el hilo:

Grupo de padres de WhatsApp (dramatización):

- Buenas tardes a todos, ha dicho la seño cómo va lo del belén del cole? No pude ir a la reunión.

- Hola.

- Sí, lo ha dicho.Que van de pastores. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

Y la conversación siguó así:

- Quién?

- Buenas tardes.

- Quién lo ha dicho o quién va de pastor?

- Mi hija no va a la excursión, está enferma.

- Quién?

- Que se mejore.

- Que se mejore.

- Que se mejore.

- El mío va de rey mago.

- Quién?

- Hola.

- Que se mejore.

- Quién va de rey mago?

- Mi hijo va de rey mago, me la dicho la seño a la salida.

- Que se mejore.

- Hola.

- Hagamos una cadena de oración por Kenia.

- Esto es increíble. Mi hijo quería ir de Herodes.

- Que se mejore.

- Que ha pasado en Kenia?

- Herodes en el Belén???

- Hola a todos.

- Que se mejore.

- Vamos a centrar el tema. A ver con qué criterio se ha elegido a los reyes magos porque mi hija quería ser rey.

- Y mi hijo Virgen María, no me fastidies Maricarmen.

- Que se mejore

- Si mi hija quiere ser rey mago, quién eres tú para imponer roles de género?

- Hola a todos. No me entero de lo de Kenia.

- Maricarmen, los roles de género no sé lo que son pero ya le he comprado una corona y una capa en los chinos y mi hijo va de rey mago.

- Que se mejore.

- En Kenia no ha pasado nada, pero a ver si no podemos rezar por ellos.Hay que acordarse de la gente antes de que pasen las desgracias.

- Pero quién ha dado las directrices de los disfraces?

- Hola a todos. Que se mejore y qué pasa en Kenia?

- Mi hijo va de pastor también? Cuántos pastores hay? Esto qué es , Asaja?

- Mira, como no centremos el tema nos perdemos. Cómo tiene que ser el disfraz?

- Lo de los disfraces es apropiación cultural.

- Me voy que llego tarde a trabajar.

- Por qué os habéis enfadado?

- Yo me he enfadado porque no hay directrices claras.

- Hola. Que se mejore.

- Mi hijo tiene que ir disfrazado de keniata? No me entero.

- Alguien me hace un resumen que acabo de llegar?

- Que se mejore.

Y ahora que diga alguien que exagero :)

Final de la conversación

Tal ha sido el éxito que su autor se ha animado con una segunda parte. Así empieza: