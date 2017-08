«Mi hermano es muy cabezón» Javier Banderas, apoyado en la botavara de su barco, el 'Ceres', que compite en la clase ORC. :: r. c. Javier Banderas descarta la presencia del actor en la regata de Palma, donde él navega ARANTZA FURUNDARENA Jueves, 3 agosto 2017, 00:11

El Rey Felipe llegó ayer por la mañana al Club Náutico de Palma al volante de un Seat Cupra. Bienvenidos al 'planeta Regata', un lugar donde la prensa invitada dispone en ocasiones de chófer y es trasladada en imponentes BMW Serie 5 con asientos que dan masajes, y donde el jefe del Estado se desplaza en un sencillo utilitario... En esta realidad paralela, también ha movido al chascarrillo que la Familia Real el lunes, después del posado de Marivent, eligiera celebrar una cena familiar en La Ola del Mar, justo el mismo restaurante en el que Pablo Iglesias y otros de Podemos se dieron un homenaje de marisco que todavía se recuerda en la isla.

Eso y el calor sofocante fueron temas de conversación ayer en Palma, envuelta por segundo día consecutivo en una neblina sahariana que convertía la ciudad en un horno... Pero de hornos sabe mucho Martín Berasategui, que ayer repartió 'garrotes' y buen humor a raudales. El ocho estrellas Michelin siguió la regata desde el mar a bordo del 'Falcao Uno', un imponente barco 'vintage' fletado por BMW para agasajar a sus invitados más ilustres.

Construido en 1965 para Balduino y Fabiola de Bélgica con el acero fundido de los tanques de la Segunda Guerra Mundial, el 'Falcao Uno' es una joya náutica que ha tenido propietarios tan dispares como la familia de Grace Kelly y Silvio Berlusconi. Y en el que también han navegado los reyes Juan Carlos y Sofía. Con sus casi 30 metros de eslora, hoy está destinado a eventos exclusivos de hasta 50 personas. En su cubierta se ha llegado a colocar un minigolf con 'green' auténtico y bolas solubles que al contacto con el mar se transforman en alimento para los peces.

La sirena de la jornada fue Beatriz Borromeo, que decidió seguir de cerca a su marido, Pierre Casiraghi, en el primer día de competición con su catamarán volador. La italiana se embadurnó de protector solar y navegó (a tumba abierta) en la lancha neumática que sigue al 'Malizia'. Ese barco, por cierto, tiene como vecino de pantalán a Javier Domínguez Banderas, el mejor embajador por tierra, mar y aire de su hermano: Antonio Banderas. Javier, Chico para los amigos, lo mismo te habla (siempre desde el cariño) de los tres 'stents' coronarios que le han colocado al actor que de lo «rica y calladita» que es su novia Nicole.

Banderas ha estado más de una vez en la Copa del Rey de Vela a lo largo de las dos décadas que lleva compitiendo (y ganando dos veces) su hermano. Pero este año no podrá ser. «¿Posibilidades de que Antonio aparezca por aquí? Cero», sentencia Chico. El actor está en Londres y no llegará a Marbella hasta el 7 de agosto. Allí celebrará su 57 cumpleaños y presidirá la gala benéfica Starlite. Y luego se irá a Italia, a rodar la vida de Lamborghini.

Javier no olvida el último 26 de enero, día en que su hermano sufrió un infarto del que no le han quedado secuelas. Le implantaron tres 'stents' (muelles que ayudan a ensanchar las arterias) y, según explica Chico, «aprovechó para quitarse unas arritmias por medio de un cateterismo, pero no se le han ido del todo y está pensando hacérselo otra vez». Banderas ha dejado el tabaco... «La bebida no, porque él siempre ha bebido muy poco», aclara su hermano. También ha intentado bajar el ritmo, «porque es tan activo que se descontrola. Él habría triunfado en cualquier cosa que se hubiera propuesto -opina Javier-, porque es muy cabezón, como se le meta algo entre ceja y ceja...».

A serenarse le ayuda ahora su actual pareja, la escultural holandesa Nicole Kimpel, veinte años más joven que él. «Pero mi hermano no se fija en eso, a él lo que le interesa es el cariño, el amor», explica Javier, al tiempo que asegura con un guiño: «Yo ya distingo a Nicole de su hermana gemela».