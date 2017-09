La Guardia Civil avisa del regreso del timo de la llamada perdida El timo se centra en la tarificación especial de los receptores. / GC Devolver la llamada a uno de estos números puede salir caro a los consumidores JON SEDANO Jueves, 7 septiembre 2017, 13:41

Suena el teléfono. Al de un tono se corta la llamada. No nos da tiempo a cogerlo y en pantalla aparece una llamada perdida proveniente de un número no identificado. Por inercia, muchos usuarios devuelven la llamada, pero no saben que en realidad lo están haciendo a un número con una tarificación especial de la que el timador se lleva una parte. Al descolgarnos suena una locución automática que intenta retenernos el máximo tiempo posible.

El “timo de la llamada” no es nuevo, es bastante viejo, aunque con el paso del tiempo ha ido cambiando sus prefijos. Ahora, según indica en Twitter la Guardia Civil, ha regresado. La Policía Nacional explicó hace un tiempo varias claves al respecto que se debían tener en cuenta:

“Si no conoces a nadie en estos países espera a que se vuelvan a poner en contacto contigo ¡NO LES DEVUELVAS LA LLAMADA!”

“¡No te alarmes! Si no coges la llamada NO TE COBRARÁN NINGUNA CANTIDAD, no existe peligro”

Los nuevos números, que son los mismos sobre los que hablaba la Policía Nacional hace unos meses, son: 355 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria).