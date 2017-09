Guadalupe, la tronchante abuela sevillana de 'Juego de Tronos'

Paula Díaz, una joven sevillana, y su abuela Guadalupe, se están haciendo famosas gracias a la última temporada de 'Juego de Tronos'. No son precisamente protagonistas, pero, mientras la nieta graba, la abuela no para de comentar el último capítulo de la séptima temporada. Paula editó su vídeo con los mejores golpes de la yaya. El caso es que, colgado desde el 1 de septiembre, el vídeo llega casi 2 millones de reproducciones en Facebook. Un fenómeno viral que se ha contagiado a Twitter, donde la abuela Guadalupe también ha sido carne de meme, porque es casi tan querida como Daenerys Targaryen.

Un vídeo cargadito de 'spoilers', no apto para aquellos que no han acabado de ver la serie, pero que merece la pena por lo descriptivo, como cuando llama a Gusano Gris «ese tan guapito que no tiene picha». En Verne han hablado con la nieta de Guadalupe. La señora es una bética de 83 años que lo mismo disfruta de 'Breaking Bad' y espera con ansias lo nuevo de 'Narcos'. A Guadalupe, eso sí, no le gusta nada como han acabado las cosas en Poniente: «¡Estos son los muertos! Fíjate. Y no tienen ni prisa ni na. La que se va a liar...». Porque con la que hay montada al norte y al sur del muro ahora le van a hacer esperar demasiado para el desenlace: «¡En dos años me he muerto yo! Y ahora me muero yo con el intríngulis y yo allí pensando. Esto pongo yo una demanda pero ya». Lo importante, mientras tanto, será saber si hay nuevas entregas de Paula y Guadalupe.