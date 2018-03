Gemelas bicolores

‘National Geographic’ admite que durante décadas fue racista

«Durante décadas, nuestra cobertura fue racista». Así comienza el ‘mea culpa’ entonado ayer por la directora de ‘National Geographic’, Susan Goldberg, en el número especial dedicado a la raza de la revista norteamericana fundada en 1888. El artículo está ilustrado con una foto de dos aborígenes australianos tomada en 1916 con un pie bochornoso: «Estos son los seres humanos menos inteligentes del planeta». No solo eso: los americanos no blancos fueron sistemáticamete ignorados hasta los años setenta, mientras otros grupos étnicos en el extranjero eran presentados como «exóticos» o «salvajes». La prestigiosa publicación encargó al historiador John Edwin Mason analizar sus archivos. Las fotos de los nativos, concluyó el profesor, tendían a reforzar la división entre «nosotros y ellos», con particular atención a las mujeres del Pacífico ligeras de ropa. Algo empezó a cambiar con la lucha contra el ‘Apartheid’. Pese a todo, Mason reconoce los logros del magacín al mostrar a sus lectores el ancho mundo. «Una revista puede abrir los ojos de la gente al mismo tiempo que los cierra», concluye.