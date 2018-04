Fibromialgia: el dolor que no se entiende Presentación del cupón de la Once. / Fran Acevedo Los pacientes, mayoría mujeres, con esta enfermedad reclaman más visibilidad con motivo de su día internacional y la emisión de un cupón de la ONCE con su causa ANA PÉREZ-BRYAN Lunes, 23 abril 2018, 14:12

Nada más entrar en la sala principal del local que la asociación Afibroma tiene en Teatinos, un cartel pone en alerta: «El dolor no avisa». No le avisó a María Jesús Moreno, presidenta de este colectivo, ni a ninguno de los otros 250 asociados que desde el año 2010 no sólo luchan contra este dolor físico que provocan la fibromialgia y la fatiga crónica, sino contra ese otro -más invisible y quizás igual de dañino- que representa la incomprensión que perciben los enfermos en su entorno. «Tú no sabes lo que es llegar al médico y decirle que tienes dolores insoportables y saber que él piensa que te lo estás inventando». Con esa frustración se expresaba esta mañana en su sede María Jesús Moreno, que con su testimonio ponía voz a todos los afectados que la han acompañado a la celebración, por adelantado, del día internacional de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica, que se conmemora el 12 de mayo.

En efecto, la cita de esta mañana en Afibroma ha tenido mucho de festivo, pero también de reivindicativo. La visibilización del colectivo y de los problemas que conllevan estos trastornos son las primeras de sus reivindicaciones, pero también una mayor especialización y concienciación por parte de los profesionales que tienen que atinar con el diagnóstico cuando el paciente, a quien el dolor no ha avisado, llega a la consulta. En cambio, la experiencia es bien diferente, y en demasiadas ocasiones incluye un peregrinaje por reumatólogos, traumatólogos y hasta psicólogos. «Tenemos muchos casos de depresión asociados a esta dolencia», lamentaba Moreno, quien no puede dar una cifra aproximada de afectados en Málaga pero sí un dato que está más que contrastado: de cada diez afectados, nueve son mujeres. En Afibroma, de hecho, ellas son mayoría, aunque insisten en que sus puertas están abiertas también a los afectados varones: y los hay, ya que el colectivo también atiende a pacientes de patologías similares como la artritis o la artrosis.

Más allá de las reclamaciones, esta mañana también ha sido un día para celebrar, ya que los asociados han tenido la oportunidad de ver por adelantado el cupón conmemorativo que la ONCE emitirá el próximo 12 de mayo, con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia. La presentación del cupón ha corrido a cargo del director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, quien ha avanzado que ese día se emitirán cinco millones y medio de boletos con esta ilustración de Magdalena Romero. «Este cupón es una forma de mostrar el apoyo de la sociedad a todas las personas afectadas por estas patologías y sus familias», ha destacado el máximo responsable de la ONCE en Málaga.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aunque su presencia ha quedado en algo testimonial ya que ha llegado al acto con 40 minutos de retraso y lo ha abandonado por adelantado alegando cuestiones de agenda. Aun así, el primer edil ha tenido tiempo para expresar su solidaridad con el colectivo y el reconocimiento a «estas personas que necesitan una respuesta por parte del sistema de salud».