¿Cuántas veces y en qué casos se puede repetir curso en Infantil, Primaria y ESO? Fotolia Analizamos las claves sobre este asunto, según la normativa vigente ROSSEL APARICIO Málaga Sábado, 7 abril 2018, 09:58

España se encuentra, tristemente, entre los puestos de cabeza en alumnos repetidores. En concreto, el 31% de los alumnos españoles ha repetido al menos una vez antes de los 15 años, según los últimos datos del Informe PISA de 2017. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -que agrupa a 35 países miembros- consideró entonces «alarmante» la tasa de alumnos repetidores de la enseñanza obligatoria española por el «coste social y económico» que supone para el país. Más allá de abrir el debate sobre la recomendación que hizo la OCDE de revisar las políticas educativas, lo cierto es que muchos padres aún no tienen claro cuántas veces se puede repetir en los diferentes ciclos educativos de sus hijos y en qué circunstancias concretas. Repasamos las claves sobre este asunto incluidas en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) así como en las órdenes de la Junta de Andalucía. Toma nota.

Infantil

¿Se puede repetir curso en Infantil? La respuesta es afirmativa aunque se trate de una etapa de enseñanza no obligatoria. En Andalucía, la evaluación en la Educación Infantil está establecida según la orden de 29 de diciembre de 2008 donde se contempla que únicamente se puede repetir una vez y el tercer curso de Infantil. ¿En qué casos? La normativa especifica que únicamente afecta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

De esta forma, «cuando en un alumno o alumna se hayan identificado necesidades específicas de apoyo educativo, se recogerán en su expediente personal los apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan sido necesarias y una copia de la valoración psicopedagógica». En estos casos se podrá autorizar, «con carácter excepcional, la permanencia del alumno o alumna durante un año más en el último curso del segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la educación infantil o será beneficiosa para su socialización». ¿Cómo se articula esa repetición de curso? La petición será tramitada por la dirección del centro donde se encuentre escolarizado el alumno, «a propuesta del maestro tutor, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, previa aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización».

Primaria

En la educación Primaria anteriormente solo se podía repetir curso al finalizar cada ciclo, (en 2º, en 4º y en 6º de Primaria). Sin embargo, con la LOMCE, ahora solo se puede repetir una vez a lo largo de la etapa y en cualquiera de los cursos. ¿En qué casos se optará porque el alumno repita? «El alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los objetivos y ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. De no ser así, podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación. Se atenderá especialmente a los resultados de la evaluación individualizada al finalizar el tercer curso de Educación Primaria y de final de Educación Primaria», dice el texto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa.

Fotolia

ESO

¿Qué ocurre en los cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria? Respecto a la evaluación en la ESO, en Andalucía está regulada por la Orden de 14 de julio de 2016, en los artículos 13 al 22 y, especialmente, en este último. Según se especifica en los citados artículos, el estudiante puede repetir un máximo de dos veces: «cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado». Excepcionalmente, el alumno podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa, señala el apartado 4 del artículo 22 . ¿En qué casos repetirá? No se podrá pasar de curso con Lengua y Matemáticas suspensas. Es decir, se podrá pasar con dos asignaturas suspensas siempre que no sean dos troncales (las anteriormente mencionadas). Así lo especifica el texto: «El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea».

En cuanto a la promoción de los alumnos, se señala que la repetición se considerará «una medida de carácter excepcional» siempre y cuando se hayan agotado «las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna».