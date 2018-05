Las cinco claves de David Calle para enseñar en YouTube David Calle y Pablo Aranda, en el Museo Carmen Thyssen. / Fernando Torres El ingeniero creador del canal 'Unicoos' repasa en el Aula de Cultura de SUR cómo dio el salto a la docencia 'online' y por qué hace falta motivar a los alumnos FERNANDO TORRES Miércoles, 9 mayo 2018, 21:26

YouTube ha cambiado la forma en la que los jóvenes consumen contenidos. La generación 'millenial' ya acude a la plataforma de vídeo online con la misma asiduidad que a la televisión, dando lugar a un nuevo paradigma que ha modificado la forma en la que se crea y produce el material audiovisual, impregnando a múltiples sectores, también a la educación. La prueba más representativa de esta transformación es David Calle, ingeniero de sistemas creador del canal de YouTube 'Únicoos', un espacio de aprendizaje científico que le llevó a estar entre los diez candidatos al Global Teacher Prize. Calle ha participado este miércoles en el Aula de Cutura SUR, un encuentro con sus seguidores que abarrotó el Museo Thyssen, donde desgranó las claves de su trabajo en la red y su manera de ver la educación.

Tras repasar el largo proceso mediante el cual decidió abrir un canal de YouTube, en respuesta a muchos alumnos de la academia en la que no pudieron mantener su matrícula por dificultades económicas, Calle enumeró algunos de los elementos más importantes de la docencia digital:

«El vídeo es interactivo»

El ingeniero explicó que «la principal bondad de los vídeos» como herramienta docente está en su parte interactiva: «Se pueden pausar, poner desde el principio, reproducir las veces que haga falta entero o a cachos…». Esta característica permite eliminar uno de los clichés de la educación: «Así evitamos eso de, 'profe, no borre la pizarra que no me ha dado tiempo a copiar'».

«Un vídeo vale más que mil imágenes»

Calle asegura que «si una imagen vale más que mil palabras, un vídeo vale más que mil imágenes». Así, hizo hincapié en el valor del movimiento para explicar conceptos científicos que muchas veces hay que representar en «fotografías en libros», un medio válido pero menos sencillo que y práctico que poder poner «un coche y un avión en movimiento» para aclarar cuestiones de física.

«Generación YouTube»

«Aunque los jóvenes se piensan que lleva toda la vida ahí, YouTube sólo tiene trece años». Aun así, el profesor considera la plataforma de vídeos «el patio de recreo» de las generaciones que actualmente están en la escuela. «Debemos llevar la educación allí donde los niños tienen puesta su atención».

Conectividad

YouTube, como casi todas las plataformas sociales de internet, está basado en que la comunicación sea bidireccional y el emisor reciba a su vez respuesta de los espectadores. El salto de David Calle a internet como docente le ha permitido crear una red de alumnos que atienden dudas de otros estudiantes con profesores que supervisan los foros. El ingeniero asegura que «se puede motivar a los chavales», tan solo hace falta «hablar entre todos».

La regla de las tres 'i'

El protagonista del Aula SUR resumió las bondades de la docencia audiovisual con «las tres 'i'», un concepto acuñado por los investigadores anglosajones: «Imagen, integración e interacción». El poder de la imagen se puede integrar al resto de los mecanismos de enseñanza tradicionales y a los propios métodos de cada profesor, basado en la capacidad de interacción que ofrece el formato a los espectadores.