Cesur, liderando el camino hacia la FP Dual

Martes, 26 junio 2018, 13:32

Como expertos de su sector, Cesur siempre ha apostado firmemente por la modalidad Dual. De hecho, llevan trabajando en esta modalidad desde antes de que en España comenzaran a sonar conceptos como el modelo alemán o la formación en alternancia. «Hace casi una década desde que comenzamos a colaborar con diversas Cámaras de Comercio de Alemania en proyectos de FP Dual. Queríamos aprender de los mejores y los alemanes siempre han sido los abanderados de este tipo de formación. Cuando en España todavía no había visos de implantación, en Alemania ya era un sistema totalmente arraigado, de hecho, allí no se concibe la Formación Profesional si no va emparejada al tejido productivo.» Son palabras de Carlos Martín, Director General de Cesur y el principal artífice de la apuesta por la Dual.

La Formación Profesional Dual es una nueva modalidad de oferta dentro de la formación profesional. Se realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa, con un número de horas o días de estancia en ésta y en el centro educativo de duración variable.

En la Formación Profesional convencional todos los alumnos tienen que cursar obligatoriamente un módulo de Formación en Centros de Trabajo en su último curso. Sin embargo, con la FP Dual esta formación práctica en empresas se inicia desde el primer curso, extendiéndose así más allá de este módulo y convirtiéndose en un complemento al resto de los módulos teóricos.

Para este curso académico Cesur ha querido dar un paso más y ha logrado firmar varios convenios de colaboración con empresas para que además de acoger a los alumnos les remuneren por las horas trabajadas. Carlos Martín nos hacer ver la importancia de este hito: «Es todo un orgullo para nosotros haber encontrado varias empresas que compartan nuestra visión de estos alumnos. Y es que son chicos y chicas ansiosos por aprender y por demostrar su valía, y que en muchos casos se implican más con la empresa que algunos trabajadores fijos de la misma.» Sin duda, es un paso agigantado en el camino hacia la normalización de la FP Dual.

Los ciclos formativos de grado superior que Cesur oferta con estas condiciones para el próximo curso académico 2018/2019 son: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, Comercio Internacional y Educación Infantil.

Adicionalmente, ofertan otros ciclos en modalidad Dual que, a día de hoy, aún no cuentan con dicha remuneración, como son Integración Social, Educación Infantil, Animación de Actividades Físico Deportivas (TAFAD) e Higiene Bucodental.

Sin embargo, desde Cesur también son conscientes de que hay otro público distinto que demanda esta titulación oficial y al que no le es posible acudir a clase. Se trata de numerosos trabajadores que, por diversas circunstancias, desean o incluso necesitan cursar un ciclo oficial de FP y no pueden adaptarse a un horario fijo de clases presenciales. Para este perfil Cesur oferta sus ciclos en modalidad 100% online. «Solicitamos a la Consejería de Educación nuestro primer proyecto de impartición online cuando a nadie se le ocurría asociar esta modalidad a una formación tan práctica como la FP. Sin embargo, nosotros llevamos casi 20 años formando a profesionales de éxito con esta modalidad y en ramas tan diversas como la sanidad, imagen y sonido o informática». Para este curso su oferta de ciclos online abarca 17 titulaciones pertenecientes a 6 familias profesionales diferentes: sanidad, comercio y marketing, informática, administración y gestión, hostelería y turismo y educación infantil. «En los últimos años hemos notado un increíble aumento de la demanda de los ciclos 100% online. Aun así, hoy día todavía hay una gran desinformación sobre esta modalidad, ya que una parte considerable de la población no concibe la posibilidad de conseguir un título oficial sin necesidad de acudir presencialmente a un aula».

Para el próximo año ya están trabajando en homologar nuevos ciclos en modalidad 100% online y continúan con su batalla particular de mentalizar al tejido empresarial andaluz sobre las bondades del binomio centro de formación- empresa, piedra angular de la FP Dual.

