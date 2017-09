CESUR, más de 15 años a la vanguardia en formación

Esta institución dedicada a la formación superior cuenta con una oferta de 100 ciclos de Formación Profesional y 16 centros homologados SUR Jueves, 14 septiembre 2017, 09:59

Desde que Cesur abriera sus puertas en el año 1999 con su primer centro de Málaga, han pasado más de 17 años en los que su catálogo formativo y sus instalaciones han crecido exponencialmente hasta superar los 100 ciclos de Formación Profesional y alcanzar la friolera de 16 centros homologados.

Estos centros se reparten por toda la geografía española: Málaga, Sevilla, Madrid, Murcia, Badajoz, Las Palmas de G.C. y Sta. Cruz de Tenerife; y abarcan familias profesionales tan diversas como la Sanitaria, la Deportiva o la Audiovisual, entre otras.

Cesur se esfuerza año tras año por situarse en la vanguardia formativa homologando modalidades y titulaciones tan novedosas, como lo era la modalidad online hace más de 15 años (la primera homologación online de Cesur data del año 2001) o el ciclo de Disc Jockey y Animaciones 3D hace un par de años. Para este curso que arranca en septiembre, Cesur nos trae numerosas novedades como varios ciclos en modalidad online (Animaciones 3D, Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico, Radioterapia o Marketing y Publicidad) y otros tantos en modalidad Dual: Educación Infantil, Higiene Bucodental, Integración Social, Desarrollo de Aplicaciones Web y Multimedia, Comercio Internacional o TAFAD.

Cesur ha hecho una firme apuesta por la modalidad Dual por considerarla el futuro de la Formación Profesional. De hecho, en otros países europeos con mejores tasas de empleo que España, como Alemania o Francia, esta es una modalidad completamente asentada y con unos resultados de éxito totalmente contrastados. Cesur comenzó colaborando con empresas alemanas a través del programa The Job of my life para tomar como ejemplo al principal embajador europeo de esta modalidad, y no fue hasta el año 2015 cuando homologamos nuestros primeros ciclos duales en España.

Cesur, en su calidad de Centro Oficial de Formación Profesional, no solo prepara a sus alumnos sino que también los examina y los titula oficialmente

Asimismo, la modalidad online encarna la otra apuesta de futuro de Cesur. Con más de 35.000 horas de formación digitalizadas, Cesur es a día de hoy uno de los máximos exponentes de la Formación Profesional Online con Titulación Oficial. En este sentido, lamentan que haya tantos centros no oficiales que juegan al despiste confundiendo a los alumnos. Estos centros no oficiales, se limitan a preparar para las pruebas libres de obtención directa de Formación Profesional que convocan anualmente las Consejerías de Educación, pero no expiden ningún título oficial. Sin embargo, Cesur, en su calidad de Centro Oficial de FP, no solo prepara a sus alumnos sino que también los examina y los titula oficialmente.

Para este curso, se ha solicitado la homologación de diversos ciclos 100% online de la rama de Administración, Turismo, Sanidad o Informática, entre otras.

Sin embargo, desde Cesur no descuidan la modalidad presencial, que a día de hoy continúa siendo el buque insignia del centro. Muestra de ello es el aumento en cinco centros nuevos con respecto al año pasado: un centro nuevo en imagen y sonido en Murcia; otros dos de enseñanzas deportivas en Sevilla y Sta. Cruz de Tenerife; y otros dos de Emergencias y Protección Civil en Canarias. Todos estos nuevos centros tienen en común la alianza con una empresa líder del sector, como es el caso de la TV Murciana o de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas. Esta asociación tiene como objetivo garantizar la inmersión del alumnado en el mundo de la empresa desde el primer día de su formación, aumentando así la tasa de empleabilidad de estos futuros trabajadores.