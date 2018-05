La carrera de marketing para triunfar en un entorno global

Viernes, 4 mayo 2018, 18:42

El título con más prestigio y más completo de marketing en España se ha actualizado para ofrecer al tejido empresarial nacional e internacional profesionales altamente competitivos en entornos globales y que sepan aprovechar las oportunidades que genera la transformación digital.

ESIC Bussines and Marketing School pone en marcha el próximo curso el Título Superior en Dirección de Marketing Global, una herramienta que fomenta el saber-hacer del alumno para mejorar su capacidad de adaptación ante los nuevos retos de un entorno en constante evolución y que contiene una decidida apuesta por la empleabilidad.

Un título que está diseñado para la generación de jóvenes que han decidido diferenciarse del resto, que han decidido triunfar en el mercado laboral.

Esta carrera universitaria combina todos los instrumentos del marketing, la estrategia y las competencias comerciales tan necesarias para desarrollar una trayectoria profesional de éxito en cualquier compañía nacional o internacional. El Título Superior en Dirección de Marketing Global asienta sus cimientos sobre tres máximas que contribuyen a formar a los profesionales del futuro. En primer lugar, les dota de un espíritu emprendedor, inherente al ADN de ESIC, con todas aquellas herramientas útiles para crear y gestionar una empresa. En segundo término, inculca una capacidad creativa que proporciona una estructura de pensamiento versátil, coherente e innovadora. Y, además, les transmite elementos formativos relacionados con la economía digital y el uso de las nuevas tecnologías gracias en gran medida al impulso del Instituto de Economía Digital (ICEMD) que se incorporó a ESIC hace más de 20 años.

El director de este título universitario, Alberto Alcalde, explica que su estudio permite al alumno desenvolverse en el área de marketing de una empresa con total garantía de éxito. «Además de Internacionalidad, economía digital y habilidades y tecnología, nos aporta un componente cultural que habilita al estudiante para comprender contextos laborales cercanos y lejanos».

Alcalde aclara que Título Superior en Dirección de Marketing Global está dirigido a los jóvenes interesados en el marketing y que sepan reconocer que las soluciones a muchos problemas comerciales no sólo residen en una tarifa de precios: «Es la carrera que no solo te aporta un saber-saber, si no que te inculca un saber-hacer y un saber-ser».

Los propios alumnos de este grado universitario destacan esta carrera no sólo por los aspectos teóricos sino por los prácticos. «Ahora puedo llegar a una empresa y poner en práctica mis conocimientos, porque es lo que llevo haciendo cinco años», describe Olga Molina Gómez, que ahora trabaja en el departamento de marketing de Samsung gracias a un evento que organizó ESIC con empresas. «A cualquier persona que esté pensando en estudiar marketing, le diría que no se lo pensara. Todos los profesores de ESIC están trabajando y te hablan de sus experiencias, aprendes de casos reales…», ahonda.

Este componente práctico, que te coloca en situaciones laborales reales cada día, lo destaca también Jaime Chávarri, alumno de ESIC: «Lo que estás haciendo en ESIC no es estudiar una carrera, te estás entrenando para el mundo que te espera».

Otro de los atractivos de cursar esta formación de grado de marketing en ESIC, es que se trata de una carrera internacional, ya que los titulados tienen la oportunidad de ampliar su formación con experiencias en universidades de todo el mundo y acceder a una segunda titulación en EEUU, Inglaterra, Alemania o Francia.

Y es que las cifras que maneja ESIC se convierten en el mejor de sus avales y en una tarjeta de visita preferente para cualquier empresa. En empleabilidad, cuenta con más de 2.000 alumnos en prácticas, con que el 92% de éstas son remuneradas y con que el 30% de las prácticas acaban en contrato laboral. La escuela ha gestionado más 2.000 procesos de selección y el 65% de los alumnos trabaja en una multinacional. Además, prácticamente todos los estudiantes que acaban la carrera se abren camino en el mercado laboral, porque el 93% de los alumnos encuentra trabajo en menos de 6 meses.