«Nuestros alumnos reciben una media de cinco ofertas laborales al terminar»

Carlos Díez de la Lastra, director general de Les Roches Marbella. Entrevista a Carlos Díez de la Lastra, director general de Les Roches Marbella

Les Roches es uno de los principales exponentes en cuanto a internacionalización en el sector de la formación, ¿qué estrategias se están llevando a cabo al respecto?

Nosotros somos una de las tres escuelas más importantes del mundo en nuestro sector, según el último ranking de QS World University Rankings by Subject 2017, pero la única que tiene vocación realmente internacional en el sentido de tener centros fuera de la universidad de origen.

Les Roches tiene cuatro universidades: en Suiza, en España, en China y este año hemos abierto otra en Chicago, en Estados Unidos. Esto se debe a nuestra estrategia de tener centros en cada uno de los cuatro polos más importantes de desarrollo turístico del mundo.

Suiza, porque es el lugar donde nació la formación en Hospitality; España, que fue la segunda hace ya veinte años, porque es el país de mayor potencial turístico a nivel mundial en el comparativo de renta per cápita con volumen de negocio turístico, y cuenta además con el mayor número de camas de turismo vacacional del mundo y el tercero en número de turistas recibidos; China, porque es la nación que va a generar el mayor volumen de tráfico de turismo, en número de turistas a nivel mundial, por lo que es bueno conocer la cultura y el pensamiento del país; y este año pasado decidimos abrir en Chicago porque las nuevas tecnologías y plataformas que están surgiendo y están revolucionando el turismo, básicamente las mayores multinacionales, están ubicadas en Estados Unidos. Esto nos permite también tener una captación de estudiantes de alrededor de cien países diferentes, dependiendo del campus.

Instalaciones de Les Roches Marbella.

¿Con qué porcentaje de alumnos extranjeros cuenta Les Roches Marbella?

Entre el 70 y el 80 por ciento, dependiendo del semestre. Es algo completamente diferente a lo que suele ser la formación en España.

¿Y en qué idiomas se imparten las clases?

El idioma oficial de la universidad, como no puede ser de otra forma con ese porcentaje de extranjeros, es el inglés. Pero también formamos en chino, alemán, francés y español.

¿Cuál es el perfil de los profesionales que forman?

Nosotros estamos especializados en la formación de directivos para el sector turístico de lujo. La mayoría de los alumnos buscan ser directivos en grandes hoteles internacionales. Muchos en cadenas, otros en establecimientos pequeños o independientes, pero siempre con un nivel de cuatro o cinco estrellas.

El profesional que sale de Les Roches está muy bien preparado para trabajar con un cliente tan exigente y particular como es el del ámbito del lujo. Sabe comportarse, reaccionar y “leerle” para entender lo que necesita. Y eso es algo que no solo aprecian las grandes cadenas de hoteles. Están llegando otras marcas como Louis Vuitton o Cartier, que no están dedicadas al sector hotelero en sí, pero tienen negocios en sector de lujo con el mismo tipo de clientes que un hotel, por lo que el tipo de profesional que nosotros formamos, que tiene incorporado unos hábitos de comportamiento y de saber manejarse y entender a ese cliente de lujo, es igualmente válido y está siendo reclamado por este tipo de empresas.

Estudiantes de Les Roches.

Les Roches se caracteriza por apostar por la innovación y adelantarse a las necesidades, ¿qué supone esto?

En el sector hotelero, y más con las nuevas plataformas tecnológicas, hay que saber adelantarse a las necesidades de los clientes y la aparición de nuevos nichos. Esto obliga a que nuestros directivos sepan, no solo las cuestiones básicas (marketing, finanzas, recepción…), sino también intraemprender dentro de la compañía, adaptándose a esos puestos que todavía no han llegado. Y eso es lo que les enseñamos.

El gran viraje que hemos dado nosotros en formación es que, en un sistema suizo como el que partimos, que es muy rígido (casi militar), hemos incorporado un interés creciente por formar a nuestros alumnos en asignaturas que sean de emprendimiento. No solo para que monten empresas una vez que salgan (que hay un porcentaje de estudiantes que ya lo hacen), sino porque entendemos que es necesario en la nueva era del turismo que llega, y con las revoluciones que están generando las plataformas digitales.

Aunque no sabemos cómo se van a llamar dentro de diez años, somos conscientes de que el directivo actual tiene que tener una base de capacidades analíticas, amplitud de mente y capacidades emprendedoras, para que cuando se encuentre el escenario de negocio en el que vaya a trabajar, tenga siempre esa inquietud por leer las situaciones, innovar y crear nuevas líneas de trabajo. Esa es la mejor receta para adaptarse a las nuevas posiciones.

¿Cuál es la tasa de ocupación de sus alumnos?

Solemos referirnos a una tasa de ocupación del 90 por ciento, porque son los que tienen una oferta de trabajo cuando terminan. Pero realmente es el 100 en cuanto ocupación porque el 10 por ciento restante se divide entre un 6 por ciento que continúa con otro tipo de estudio especializado, y un cuatro por ciento que emprende. Por eso no hay tasa de desempleo. Hay que tener en cuenta que tenemos una media de casi cinco ofertas de empleo por estudiante.

Les Roches se caracteriza por apostar por la innovación.

¿Cuáles son las últimas novedades académicas que han incorporado?

Como he comentado antes, desde hace unos cinco años las empresas del sector del lujo, que no son hoteleras, están reclamando el perfil de profesionales que nosotros formamos. Por eso el año pasado decidimos lanzar un programa que se llama Marketing del Turismo de Lujo y está funcionando muy bien.

Este año hemos lanzado un programa de dirección de hotel pero en versión Executive, destinado a profesionales que están en activo y que por cuestiones profesionales o personales no pueden parar seis meses para formarse en el programa tradicional que ofrecemos en este campo. Por eso tiene cuatro semanas, dos en cada año, para realizar el posgrado equivalente a Dirección de Hotel.

¿Qué próximos retos se plantean?

Tenemos un doble reto. El primero es que se nos reconozca a nivel internacional, ya que estamos en segunda posición del ranking mundial. Pero no solo Les Roches como marca, sino la escuela de Marbella.

El segundo es que tengamos cada vez más capacidad de atraer talento de diferentes partes del mundo. Nuestra obsesión es que demostremos que en España se forman directivos de alto nivel hotelero, y que es el mejor sitio para hacerlo, porque somos una potencia turística a nivel mundial.