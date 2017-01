Lanzan en Málaga el primer Máster de desarrollo de videojuegos para adolescentes

El Máster, que comenzará el próximo 14 de enero y se prolongará hasta el mes de junio, ofrecerá a los jóvenes formación sobre los principios del diseño y desarrollo de videojuegos desde una perspectiva profesional y les enseñará cómo llevar estos a la práctica mediante el motor de desarrollo Unity, uno de los más utilizados tanto por grandes estudios como por desarrolladores independientes.

Es una gran oportunidad ya que por primera vez el nivel de aprendizaje de estos estudios está orientado a chicos y chicas de entre 14 y 18 años con inquietudes en el mundo de la creación de videojuegos, sin necesidad de conocimientos previos de programación.

En este máster, los alumnos aprenderán a crear sus propios videojuegos, ya sea como afición o como primer paso para hacerlo de forma profesional de cara al futuro.

El desarrollo de videojuegos ha demostrado ser una gran salida profesional, pues se trata de un sector en crecimiento y, por qué no, divertido. Sin olvidar, por supuesto, que los videojuegos ya no son un mero elemento de ocio, sino que contribuyen desde edades tempranas al desarrollo de habilidades como la elaboración de estrategias, la toma de decisiones o el pensamiento espacial y crítico, etc., por lo que han adquirido nuevos valores como herramientas educativas, recursos de marketing para empresas, simulaciones (médicas, aeronáuticas…), etc.

Información y matriculación

Los jóvenes de entre 14 y 18 años podrán participar en el Máster Juvenil en Desarrollo de Videojuegos, diseñado por A bonfire of souls y Stemxion, para empezar así a materializar su sueño de construir una profesión de futuro a partir de su afición por la tecnología.

El Máster tendrá lugar en el Aula Stemxion situadas tanto en El Corte Inglés (C.C. Bahía Málaga) todos los sábados en horario de 17:00 a 19:00 como en El Corte Inglés (Avda. de Andalucía) los sábados de 19:30 a 21:30.

El plazo de matrícula estará abierto hasta el próximo 14 de enero. La inscripción se puede formalizar a través de la web: www.masterjuvenilvideojuegos.com

Stemxion

Stemxion, pionera en actividades tecnológicas enfocadas al público infantil, ha formado en estos últimos 5 años ya a más de 3.000 alumnos en materia de robótica e ingeniería que suman más de 40.000 horas de formación recibida a lo largo de los últimos años.

Su comunidad creativa y tecnológica está presente en Málaga, Cádiz, Almería, Granada y Madrid.

A bonfire of souls

Estudio malagueño de desarrollo de videojuegos y empresa colaboradora con la Universidad de Málaga. Imparte cursos y talleres sobre diseño y desarrollo de videojuegos, tanto de nivel básico para jóvenes estudiantes como de nivel avanzado para futuros profesionales del sector, y participa en otras actividades formativas tales como el Máster Propio en Creación de Videojuegos de la Universidad de Málaga o los Campus Científicos de Verano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Master Juvenil en Desarrollo de Videojuegos

952 42 98 56 / 607 77 94 36

E-Mail: info@masterjuvenilvideojuegos.com

www.masterjuvenilvideojuegos.com