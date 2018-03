La lección de respeto de un entrenador de baloncesto a los padres que se ha hecho viral Frank Martin. / Youtube Frank Martin es técnico de un equipo universitario de Carolina del Sur, pero también tiene hijos jugando en equipos. Esto es lo que piensa de la actitud de muchos padres SUR Jueves, 22 marzo 2018, 11:15

Se llama Frank Martin. Entrena a un equipo de baloncesto en la Universidad de Carolina del Sur, en Estados Unidos, pero también es padre de hijos que practican este deporte.

Durante una rueda de prensa, y quizás sin pensar la repercusión que sus palabras iban a tener, dio una auténtica lección de respeto a aquellos muchos otros padres que se dedican a gritar e incluso insultar a los entrenadores de sus hijos y a los árbitros durante los partidos.

«Cuando voy a ver a mis hijos, no abucheo, no agito mis brazos y no trato de entrenar a mis hijos. Con todo el respeto al resto de padres, probablemente sepa más de baloncesto que la mayoría de ellos. Me siento en la grada y no digo nada», comienza diciendo en relación a la actitud de muchos padres que aleccionan a sus hijos desde las gradas, contradiciendo en muchos casos las directrices del entrenador.

Critica la creencia de algunos padres de que el entrenador o los árbitros van en contra de sus hijos. «Hay dos tipos arbitrando un partido de niños de 10 años, ¿cuánto pueden estar ganando? ¿20 dólares por partido? ¿De verdad creéis que les importa qué equipo gana?». De los entrenadores, resalta el tiempo que dedican a los niños por una cantidad de dinero igualmente mínima. «Alguien está dando un tiempo muy personal un domingo, gratis, para ayudar a los hijos de otros», afirma.

Y acaba el vídeo con una reflexión que bien podría ser extrapolable en España al fútbol, pero con otros nombres. «Tienen 10 años. ¡Cómo si fueran Lebron, James o Dwayne Wade jugando la final de la NBA!».