El doctor Pascual asegura que no existe una relación entre la mente y el cerebro 08:34 Pedro Luis Gómez, Antonio Diéguez, Manuel Castillo, Sergio Corral, Emilio Alba, Juan Manuel Pascual y Pablo Lara, ayer. / Foto: Ñito Salas | Vídeo: Pedro J. Quero Este prestigioso médico e investigador pronuncia la conferencia inaugural del ciclo 'Ciencia y salud' que organizan la Fundación Unicaja y SUR ÁNGEL ESCALERA Málaga Miércoles, 20 junio 2018, 01:11

¿Existe una relación entre la mente y el cerebro? La respuesta dada a ese interrogante por el médico e investigador malagueño Juan Manuel Pascual es que no la hay. Así lo dijo ayer en la conferencia que pronunció y que supuso la apertura del ciclo 'Ciencia y salud: una mirada desde el sur', organizado por la Fundación Unicaja y SUR. Titular de la cátedra de Enfermedades Neurológicas Pediátricas de la Universidad de Texas (Estados Unidos), el doctor Pascual habló de 'Ciencia y neurociencia'.

El conferenciante fue presentado por el catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga (UMA), Antonio Diéguez, que dijo que el doctor Pascual «tiene una trayectoria impresionante y simultanea su labor docente e investigadora con ver pacientes con enfermedades graves». Este ciclo de conferencias, que tiene como finalidad poner en valor el conocimiento científico, lo dirige el director de la unidad de oncología integral de los hospitales públicos de Málaga y catedrático de la Universidad de Málaga (UMA), Emilio Alba.

Previamente a la intervención del doctor Pascual, hablaron el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; el director de SUR, Manuel Castillo, y el citado Emilio Alba. El acto fue conducido por el director de publicaciones de SUR, Pedro Luis Gómez, que fue el encargado de dar la palabra a los intervinientes y de leer las preguntas que los asistentes a la conferencia, celebrada en el salón de actos de Unicaja de la Acera de la Marina, formularon a Juan Manuel Pascual.

Como vaticinó Sergio Corral, el conferenciante no dejó indiferente a nadie con sus frases y demostró sus conocimientos médicos y científicos. Además, expresó acertadas reflexiones filosóficas. A juicio de este médico malagueño, que se ha labrado una excelente reputación en Estados Unidos a través de su trabajo, la relación entre la mente y el cerebro no existe. Según dijo, es un error equiparar la una con el otro. «En mi opinión, la mente no existe. Los griegos ya lo tenían claro. A lo que se le llama mente no es más que la suma de capacidades y de potencialidades», precisó Pascual, que fue más allá en su argumentación al decir que los atributos de pensar o de recordar no son aplicables al cerebro, sino a la persona en cuestión. «Se habla de que la memoria está en una parte del cerebro, pero no sabe cómo funciona la memoria», señaló.

«Este ciclo nace con vocación de excelencia y de continuidad» sergio corral, Director general de la Fundación Unicaja

«La ciencia necesita el apoyo de toda la sociedad para avanzar» manuel castillo, director de sur

Este prestigioso médico e investigador definió a la memoria como conocimiento recobrado y no como habituación. «Hay una confusión con los conceptos. Lo que los investigadores estamos viendo en el laboratorio no tiene nada que ver con la memoria», afirmó. Asimismo, destacó que no se deben atribuir los procesos mentales al cerebro, sino a la persona en su totalidad. «Es la persona la que actúa, no el cerebro, aunque el cerebro tiene que funcionar bien. Hay que valorar al sujeto en su conjunto. Son las personas las que ven y perciben; el cerebro ni ve ni percibe nada», significó el doctor Pascual. Para este médico, especializado en patologías neurológicas pediátricas, «el funcionamiento de la consciencia es un misterio» para el que no posee respuesta». Igualmente, aclaró que «no sufren la mente y el cuerpo, sufre la persona».

Cerebro y ordenador

Una vez acabada la conferencia, Antonio Diéguez y Juan Manuel Pascual entablaron un diálogo en el que el catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia planteó algunas cuestiones que fueron abordadas por el doctor Pascual. Así, en referencia a si en un futuro será posible volcar el cerebro de una persona en un ordenador, el conferenciante precisó que «un ordenador no es más que una tabla de multiplicar». Y agregó: «Nunca he tenido una evidencia científica de que el cerebro funcione como un ordenador».

«La ciencia se dedica a crear conocimiento nuevo que hay que divulgar» emilio alba, Director del ciclo y oncólogo

«Juan Manuel Pascual tiene una trayectoria impresionante» antonio diéguez, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UMA

En la primera parte de su alocución, Juan Manuel Pascual mostró una serie de fotos de las instalaciones de la Universidad de Texas, en la que trabaja, y mencionó algunas de las líneas de investigación que lleva a cabo. De ese modo, citó un proyecto que desarrolla y que consiste en introducir mutaciones en los 22.000 genes (uno a uno) de los ratones que se utilizan de forma experimental en el laboratorio para comprobar el impacto que esas mutaciones tienen en el sistema nervioso. Este médico e investigador considera que la genómica es el futuro de la humanidad.

Galería. El salón de actos de Unicaja de la Acera de la Marina se llenó de público. / Ñito Salas

El acto se abrió con unas palabras de Pedro Luis Gómez, que dio paso al director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral. Este dijo que la Fundación Unicaja tiene depositadas grandes esperanzas en el ciclo 'Ciencia y salud', de cuyo éxito está convencido por el interés de los temas que se tratarán y por la calidad de los conferenciantes. Corral defendió la apuesta por la ciencia y por dar voz a los investigadores. «Este ciclo nace con vocación de excelencia y de continuidad», aseguró.

El director de SUR expresó la satisfacción del periódico por la colaboración con la Fundación Unicaja en la organización de las conferencias. Asimismo, agradeció el trabajo llevado a cabo por Emilio Alba como director del ciclo 'Ciencia y salud'. Manuel Castillo recalcó que los expertos que pronunciarán las conferencias son unas estrellas en sus campos de actividad y se dedican a salvar vidas. «Nosotros somos un periódico que apuesta por la investigación científica, porque la ciencia necesita el apoyo de toda la sociedad para poder avanzar», indicó Manuel Castillo.

El director de la unidad de oncología integral de los hospitales públicos de Málaga y catedrático de la Universidad de Málaga (UMA), Emilio Alba, señaló que el objetivo de este ciclo de conferencias es divulgar la ciencia entre el público en general. «La ciencia se dedica a crear conocimiento nuevo que es necesario divulgar. En biomedicina, el conocimiento científico no solo mejora la calidad de vida de la población, sino que genera riqueza en la sociedad», puso de relieve el doctor Alba en su alocución.