Doce libros para estrenarse en la paternidad con humor Los niños llegan sin manual de instrucciones...pero para eso están estos títulos que recopilan vivencias y consejos para afrontar con una sonrisa un acontecimiento que cambia la vida M. ÁNGELES GONZÁLEZ Málaga Domingo, 25 junio 2017, 00:26

Las peripecias de un padre friki primerizo, un 'antimanual' para reavivar la chispa en la pareja tras tener un bebé, consejos para ver la luz al final del túnel de pañales, toallitas y cremitas o recomendaciones para llegar a ser un auténtico MacGiver solucionando los problemas que plantean los hijos... Y todo en clave de humor. El mercado editorial ofrece en la actualidad numerosos libros que ayudan a estrenarse en la paternidad con una sonrisa, quitándole dramatismo a un acontecimiento que suele provocar muchas dudas y angustia en los padres.

A continuación recopilamos una docena de títulos seleccionados por la Casa del Libro (www.casadellibro.com) para progenitores novatos:

1

'Desayuno con lactantes', de Mamá Saturada. Editorial Martínez Roca. Páginas: 128. Precio: 14,90 euros. Este libro recoge una amplia galería de situaciones cotidianas, anécdotas reales y sucesos varios relacionados con madres de todo tipo. Reivindica la profesión de madre, que “es dura, muy dura”, pero sin dramas, “quitando hierro y abriendo un espacio para la sonrisa”. “Porque el humor es siempre el remedio indicado para todo”.

2

'Amor con ojeras. Cuando de dos pasamos a ser tres', de Lapsicomami-Mamen Jiménez. Editorial Lunwerg. Páginas: 156. Precio: 17,95 euros. Un “antimanual” sobre sexo tras tener un bebe, escrito con humor y ternura por una sexóloga que ha pasado por ello en primera persona. “Todo lo que nunca nadie te había contado sobre qué le pasa a una pareja cuando tiene su primer hijo”. Contado con mucho humor y un sinfín de consejos prácticos. En el libro encontrarás tips para aumentar el deseo, mejorar la comunicación, reavivar la chispa, volver a tener citas de novios... “Porque se tarda muy poco en quererse y la pareja lo agradecerá”.

3

'39 semanas y mis experiencias como madre novata', de Esther Gili. Editorial Lunwerg. Páginas: 180. Precio: 17,95 euros. Esther Gili, la Madre Novata detrás del exitoso blog '39 semanas', cuenta sus experiencias durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé en un libro lleno de recomendaciones útiles, buen humor y sentido común. Encontrarás “algunas cosas útiles y otras que simplemente te harán reír”. La intención de la autora: perder el miedo “a eso de la maternidad”.

4

'Manual para padres frikis: año 0', de Andrés Palomino. Ediciones Crónicas PSN. Páginas: 120. Precio: 9,90 euros. ¿Se puede ser fan de Star Wars, coleccionar cómics, pokémons y figuras de acción del Señor de los Anillos y ser padre? Andrés, friki casado y padre de mellizos, demuestra que es posible. Este manual basado en hechos “terriblemente autobiográficos” recopila las preocupaciones y alegrías de un padre friki primerizo durante el periodo de embarazo y el primer año de vida de sus bebés.

5

'Guía para padres desesperadamente inexpertos' de Manel Fontdevila. Ediciones El Jueves. Páginas: 128. Precio: 9,95 euros. Un divertido manual de uso para quienes están pensando en tener un bebé, los que están embarazados y los que ya son padres. “La confección y el mantenimiento del bebé vienen arropados por mil tonterías, preceptos, consejos y convenciones, muchas veces contradictorios (cuando no directamente absurdos), cuya única función parece que sea marear a los padres y obligarles a comprar guías como ésta”.

6

'La vida de un padre abrumado', de Iñaki Echevarría. Editorial Lumen. Páginas: 144. Precio: 14,90 euros. Una divertida antología de viñetas que ilustran la vida cotidiana de Cata, Fran y su papá, un padre abrumado que las quiere con locura y las cuida mientras trabaja como autónomo desde casa. Este padre a tiempo completo cuenta con bastante sueño y mucho humor la vida con sus dos hijas, dos pequeñajas que se lo cuestionan todo y lo hacen muy feliz, casi siempre.... Un libro que hará reír a padres de todo pelaje y condición.

7

''¡Socorro! Somos padres primerizos', de Carlos Bonache. Editorial Panini. Precio: 12 euros. '¡Socorro! Somos padres primerizos' recopila 99 consejos imprescindibles y divertidos que todos los padres primerizos necesitan recibir para sobrevivir a esa época tan llena de interrogantes.

8

'¡Socorro! Padre novato: Una guía para padres primerizos', , de Lionel Paillès. Ediciones Oniro. Páginas: 240. Precio: 14,95 euros. Este libro aborda todos los temas que pueden interesar a los padres primerizos. Desde cómo acompañar y ser útil a la pareja durante el embarazo, conocer todos los aspectos médicos del desarrollo del futuro hijo y saber cómo adaptar la casa al recién nacido, hasta cómo afrontar el momento del parto y los momentos de duda en casa tras la llegada del bebé. En forma de preguntas y respuestas, el libro está lleno de anécdotas y consejos.

9

'¡Socorro! Mi bebé viene sin manual de instrucciones', de Blythe Lipman. Ediciones Oniro. Páginas: 128. Precio: 9,90 euros. El primer día del bebe en casa puede ser uno de los mas terribles en la vida de una madre primeriza: ¿qué hacer cuando el bebe no deja de llorar, cuando no quiere comer o cuando no puede dormir? En ‘¡Socorro! Mi bebe viene sin manual de instrucciones’, Blythe Lipman comparte sus secretos sobre el arte del cuidado del bebe tras una vida dedicada al mundo infantil y ofrece múltiples consejos sencillos y muy prácticos. Además, orienta a la madre sobre cómo debe cuidarse y da pautas al padre para compartir plenamente las tareas del cuidado de su hijo.

10

'Cómo ser padre primerizo y no morir en el intento', , de Frank Blanco. Editorial Debolsillo. Páginas: 208. Precio: 8,95 euros. Anécdotas desternillantes, trucos y consejos para aquellos que son padres por primera vez. ¿Te sientes aterrorizado y no te atreves a decirlo? Mantén la calma y disfruta del momento. Vas a ser un padre primerizo como lo fue Darth Vader o tu propio padre. Que la fuerza te acompañe en este viaje, con toda probabilidad el mejor de tu vida.

11

'¿Qué hago con este bebé?', de Asha Dornfest. Editorial Zenith. Páginas: 272. Precio: 12,95 euros.. Una guía ideal para ahorrarles tiempo, dinero y desesperación a los padres novatos. Presenta 134 soluciones simples e indispensables para esos problemas inesperados a los que se pueden enfrentar con sus hijos. Sacados directamente de una comunidad de padres y madres que comparten su ingenio a la hora de resolver problemas, estos consejos cubren todas las fases de la vida de los niños desde el embarazo y ayudan a resolver muchísimos temas como el sueño, la alimentación, el aseo, los viajes y mucho más. Soluciones poco convencionales que te ayudaran a sobrevivir al caos.

12

'Guía urgente del padre primerizo', de Rafa Esteve. Editorial Larousse. Páginas: 192. Precio: 14,90 euros. Rafa Esteve recuerda las vicisitudes (y los momentos buenos, que también los hay) por los que pasó cuando empezó a ejercer de padre. Ilustrado por el propio Esteve, sus recuerdos de padre sin experiencia evocan el descubrimiento del universo de los pañales, las horas sin dormir, las primeras sonrisas de sus hijos, los pequeños logros cotidianos, el miedo ante una fiebre que después no es nada, los primeros pasos y tantos otros momentos inolvidables.