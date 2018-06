Distintos países, iguales derechos El matrimonio que originó la demanda compareció ayer, uno de ellos por videoconferencia. :: afp Los matrimonios homosexuales reciben el aval de la Justicia para residir en toda la UE tras la movilización de una pareja ADOLFO LORENTE BRUSELAS. Miércoles, 6 junio 2018, 00:24

Entonces, apenas tenían 30 años. Adrian, rumano, y Claibourn, estadounidense, se conocieron en internet y tuvieron una primera cita en Nueva York. En Central Park, dónde si no. Corría 2002. Ya entrado el siglo XXI, pero aún la prehistoria en lo relativo al reconocimiento de derechos sociales como el matrimonio gay. Se amaban, querían casarse y dado que en sus países de origen no podían, lo hicieron en Bruselas en 2010, donde trabaja Adrian. Y ahora, ocho años después, acaban de recibir el mejor regalo de bodas. Llegó ayer, con membrete de Luxemburgo y en forma de sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que acaba de avalar el derecho de residencia que tienen los matrimonios homosexuales en los 28 países que conforman la UE, incluso en aquellos donde no se reconoce la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo.

«Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, extracomunitario, la concesión un derecho de residencia», concluye el fallo. El varapalo no sólo es para Rumanía, también para los otros cinco países que no contemplan este tipo de uniones en sus legislaciones. A saber, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Polonia.

Los protagonistas de esta historia son Relu Adrian Coman, nacional rumano, y Robert Claibourn Hamilton, estadounidense. Según consta en el relato de hechos del fallo, convivieron durante cuatro años en Estados Unidos antes de contraer matrimonio en Bruselas, en 2010. En diciembre de 2012, Coman solicitó a las autoridades de su país que le informase del procedimiento y de los requisitos para que su marido, al formar ya parte de su familia, obtuviera los permisos correspondientes para residir formalmente en Rumanía 'sine die' y no por un período de tres meses, plazo estipulado en la legislación vigente para turistas. Esta solicitud, recuerda el TJUE, «se basaba en la directiva relativa al ejercicio de la libertad de circulación», que permite al cónyuge de un ciudadano de la Unión reunirse con él en el Estado miembro donde éste reside. La administración rumana rechazó la petición porque en el país no se reconocen los matrimonios homosexuales.

«Una decisión histórica»

Pero lejos de rendirse, Adrian y Claibourn decidieron llegar hasta el final y recurrieron la decisión ante el Tribunal Constitucional rumano. Era una cuestión de orgullo, poco importaba el resto. «Es una discriminación por razón de la orientación sexual respecto al ejercicio del derecho a la libre circulación dentro de la Unión», argumentaron. Cuando llegó el caso ante su mesa, el Constitucional optó por lavarse las manos y recurrir al ya tradicional 'que decida la UE'. Así que pusieron la pelota al Tribunal de Justicia de la UE, que ayer dictó una sentencia muy esperada y que supone una gran victoria para el colectivo homosexual. A los jueces sólo les faltó escribir aquello de 'bienvenidos al siglo XXI'.

«¡Mi marido y yo estamos muy emocionado por esta decisión! ¡Agradecemos a todos los que nos han apoyado en este viaje! ¡Ahora estamos un paso más cerca de ser reconocidos como familia!», se felicitó Claibourn Hamilton a través de Twitter. Lo hizo desde Nueva York.