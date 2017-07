Los diez términos que deben hacerte dudar de un etiquetado, según la OCU Alimentos artesanos, caseros, 100% naturales...suenan bien y muchas veces el consumidor los adquiere pensando que su calidad es superior (también su precio). Sin embargo, la sorpresa llega al revisar la lista de ingredientes. La OCU insta a tomar medidas SUR Miércoles, 12 julio 2017, 12:15

Alimentos artesanos, caseros, 100% naturales... todos ellos suenan bien y muchas veces el consumidor los adquiere pensando que su calidad es superior (como también su precio). Sin embargo, la sorpresa llega al revisar la lista de ingredientes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha vuelto a instar a las autoridades a tomar medidas a través de su página web al alertar de que muchos etiquetados de productos pueden inducir a error a los consumidores. Así, la OCU ha creado el hashtag #etiquetastrampa para denunciar estas irregularidades basadas en etiquetas 'trampa' y juegos de palabras que pueden dar al usuario una idea equivocada de lo que realmente está comprando.

El listado de la organización de consumidores incluye diez expresiones o términos confusos que a menudo se utilizan en el etiquetado de alimentos y que deberían hacer desconfiar a los consumidores a la hora de adquirir un producto. ¡Toma nota!:

1

Natural: Desde la plataforma recuerdan que el término natural solo puede atribuirse al agua mineral natural envasada, al yogur natural, a los aromas naturales y a las conservas al natural. En los demás casos la OCU lo considera una exageración.

2

Casero o artesano: Cuando leemos estos términos en una etiqueta nos da la impresión de que los productos no han sido elaborados de manera industrial. La OCU recomienda mirar la composición de los mismos para verificar que no se trata de un término incorrecto. Si contiene elementos como gelificantes o acidulantes, la respuesta es negativa.

3

Marinado: La OCU alerta de que los productos de este tipo llevan agua añadida. Y añaden: "Descuenta el porcentaje de carne que te indica la etiqueta de un producto "marinado" y verás que lo que queda es agua con aditivos e ingredientes que ayudan a retenerla, además de algunos elementos como especias y aromas para dar sabor".

4

Productos cárnicos: Si la etiqueta utiliza este término, lo que contiene el producto no es simplemente carne, según la OCU. Este tipo de productos llevan especias, agua, conservantes, colorantes y otros aditivos e ingredientes.

5

Preparado de... Como en el caso anterior, la plataforma alerta de que estos términos son un aviso de que el producto no es lo que parece, sino algo similar, por lo que no el producto fresco que se buscaba.

6

Elaborados: Este término se utiliza frecuentemente en productos del mar que se venden frescos. Según la OCU, denota que llevan agua añadida y aditivos.

7

Sabor a... Esta expresión suele aparecer en etiquetas de yogur, postres, dulces... etc. La OCU recuerda que la utilización de este término significa que de ese alimento el producto no contiene más que el sabor. Por ejemplo, los yogures con sabor a fresa, que no son otra cosa que yogur con aroma y sabor a fresa, pero que no contienen ni un 1% de fresas.

8

Néctar: Aunque esta palabra evoca en nuestra mente algo exquisito pues no hace pensar en la expresión "el néctar de los dioses", en realidad es un zumo diluido con agua al que se añaden edulcorantes, aromas... etc. Si es lo que buscabas no hay problema, pero si lo que querías comprar era zumo, entonces no has acertado.

9

100% carne de... Desde la OCU recuerdan que el "viejo truco del porcentaje" se utiliza mucho. Si lees en una etiqueta "100% carne de pavo", mira la composición: seguramente descubrirás que el producto contiene un 85% de carne de pavo y el resto son agua, sal, especias, aditivos... El truco se aprovecha de que la expresión se refiere a que, de la carne que contiene, el 100% de ésta es de pavo.

10

Desconfía también de lo que no dicen: La Organización de Consumidores y Usuarios también advierte de que en otros casos la clave puede estar en la palabra que falta. Avisan de que los envases que parecen ser exactamente lo que los consumidores buscan pero el concepto no está escrito en ningún sitio (por ejemplo, un "rallado" que no dice queso será posiblemente un preparado lácteo, una "picada" que no dice carne.... etc). La OCU recuerda que cuando las palabras clave no están presentes en la etiqueta, probablemente no se han omitido sin querer, sino porque posiblemente la normativa impide que se especifiquen. Por eso recomiendan que hay que estar atento y fijarse tanto en lo que dicen como en lo que callan.