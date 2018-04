Diez consejos para no fallar en la primera experiencia con una autocaravana Erwin Hymer Group Ibérica, considerado el mayor grupo de autocaravaning de Europa, advierte de un importante crecimiento de la demanda PILAR MARTÍNEZ Málaga Martes, 1 mayo 2018, 00:53

Hay muchas formas de viajar y una de las que está de moda es hacerlo en una autocaravana. El alquiler de estos vehículos se dispara y Erwin Hymer Group Ibérica, considerado el mayor grupo de autocaravaning de Europa, advierte que en la actualidad la demanda es mayor que la oferta. Para no fallar en la elección de la autocaravana a la hora de alquilarla, esta empresa facilita un decálogo de consejos. «Es ahora o nunca. Conviene no quedarse rezagado si se pretende vivir una experiencia única. El turismo de autocaravana se duplicó la pasada Semana Santa gracias al tirón de la demanda nacional, un 75% del total de solicitudes», señalaron.

Primero hay que preguntarse: ¿Qué autocaravana necesito?

No sólo hay que tener en cuenta el número de personas que van a viajar sino también qué prioridades tenemos: maniobrabilidad, confort interior, cocina, espacios amplios... Para ello habrá que elegir entre furgonetas adaptadas: Autocaravanas, que resultan perfectas para parejas o grupos reducidos de viajeros que buscan disfrutar de una vida sobre ruedas sin necesidad de grandes lujos. O Integrales: Para quienes buscan confort, calidad y espacios amplios. También se pueden barajar las Capuchinas: Añaden un espacio sobre la cabina del conductor, como dormitorio, por lo que resulta ideal para cuatro, cinco o incluso seis personas. O las Perfiladas: Similares a las capuchinas pero con mayor maniobrabilidad y una protuberancia más reducida sobre la cabina, pensada para familias poco numerosas o grupos reducidos de amigos.

Segundo: ¿Cuánto quiero gastar?

Por lo general, a mayor tamaño de autocaravana mayor consumo de combustible. Sin embargo, si el vehículo es demasiado pequeño para el número de personas que van a viajar y apenas puedes cocinar o estar cómodamente en los espacios comunes cuando se haya estacionado, quizá se incurra en más gastos al estar obligado a hacer más actividades fuera de ella.

Tercero: Año de fabricación

No siempre es una garantía, pero lo habitual es que una autocaravana nueva presente menos problemas que una con más de cinco años de antigüedad. Fijarse en el año de matriculación es una buena precaución.

Cuarto: El seguro, esencial.

Aunque los alquileres ya no son tan altos como hace una década, si hay algún percance que subsanar y el seguro contratado no lo cubre, es muy posible que la reparación suponga un desembolso importante. Al fin y al cabo, una autocaravana no es un coche, y las reparaciones son más caras. Por eso casi siempre es buena idea ir bien cubierto. En especial si es la primera vez tras el volante de una autocaravana, cuando todavía hay que prestar mucha atención a su longitud, altura y anchura para tomarle bien la medida y no tener ningún incidente.

Quinto: ¿Qué incluye el equipamiento?

No todos los alquileres incluyen el mismo equipamiento, por eso es fundamental preguntar qué incluye el alquiler. Lo habitual es que la vajilla, los utensilios de cocina, la ropa de cama e incluso en ocasiones los asientos infantiles estén incluidos en el precio, pero nunca está de más preguntar si incluye además GPS, bombonas, cadenas...

Sexto: Recargas y residuos.

No es que las autocaravanas necesiten mucho mantenimiento, pero sí hay que saber cómo llevar a cabo ciertas operaciones básicas para que el viaje no se convierta en un suplicio. Rellenar el agua, recargar energía o gas y deshacerse de los residuos -en el sitio correcto- son operaciones que hay que hacer sí o sí. Por eso, si no explican el funcionamiento en la empresa de alquiler, habrá que preguntarlo.

Séptimo: Dónde dormir.

La ventaja de la autocaravana es la libertad impensable en cualquier otro tipo de vehículo. Podrás parar y dormir prácticamente en cualquier lugar. Pero si quieres hacer el vaciado de aguas grises o negras o la recarga de agua y energía necesitarás un lugar apropiado para ello en áreas de estacionamiento de autocaravanas o campings. Tenerlo en cuenta es buena idea.

Octavo: Cuidado con la velocidad.

El Reglamento General de Circulación establece una velocidad máxima de 90 km/h en carreteras convencionales y de 100 km/h en autovías y autopistas, datos que viene bien saber para evitar multas. En cuanto al resto de vías, la velocidad permitida para la autocaravana es de 80 km/h salvo en ciudad, donde se mantiene el mismo límite que los turismos, es decir, 50 km/h.

Noveno: Giros, con precaución.

La longitud de una autocaravana es mucho mayor que la de un automóvil, por lo que al realizar un giro hay que intentar separarse aproximadamente un metro de las paredes, señales de tráfico, semáforos o vehículos.

Décimo: Consejos para adelantar.

A la hora de adelantar un vehículo de gran volumen y tonelaje viene bien saber que su volumen actúa de escudo contra la masa lateral del aire, pero una vez que lo hemos rebasado, recibimos de golpe esa masa y hay que llevar el volante bien sujeto para evitar sustos.