Diccionario para entender la identidad y la sexualidad en el siglo XXI: del cis al queer o el muxe El debate sobre el género ha dado lugar a nuevos términos cada vez más concretos sobre la identidad y la sexualidad. Repasamos el contexto actual y las nuevas definiciones IVÁN GELIBTER Sábado, 17 febrero 2018, 00:12

El año 2017 será recordado en el mundo occidental como un momento claro en lo que algunos han llamado como ‘revolución feminista’, y que algunos y algunas expertos en la materia no han dudado en identificar como la cuarta ola del feminismo. Sin embargo, en los últimos años el debate sobre el género, el sexo y las identidades han copado importantes sectores del mundo asociativo, reivindicativo y de la sociedad en general.

Estas identidades han empezado, por tanto, a reclamar un espacio diferenciado también en el habla, lo que ha ocasionado nuevos debates sobre lo ‘políticamente correcto’. Uno de los ejemplos más claros sobre esta cuestión se ocasionó cuando la directora y actriz, Leticia Dolera, aseguró en la gala de los Goya que estaba quedado “un campo de nabos feminista”. Estas declaraciones, a que priori eran objeto de una reivindicación basada en que se intentó dar visibilidad a las mujeres pero con los hombres como protagonistas, provocó que tuviera que pedir perdón por ser considerado un comentario “tránsfobo”.

Feminismo y transfeminismo

Uno de los debates originados en estos últimos años radica en la consideración que una parte del sector feminista tiene sobre las mujeres trans. Aunque éstas son consideradas mujeres, hay algunas voces que no quieren invisibilizar el hecho de que la discriminación de las mujeres tiene un componente que comienza con la biología; o lo que es lo mismo: que un sector del feminismo considera que hay dos ‘clases’ de mujeres, las nacidas como tal y las que atraviesan un proceso hasta serlo.

Por este motivo, los colectivos trans rechazan de manera frontal que el debate sobre el feminismo se centre en el sexo, y piden que se hable exclusivamente de una cuestión de género. Circunscribir el patriarcado y el machismo a tener pene, como dio a entender Dolera en sus declaraciones sobre los ‘nabos’, ofendió a este colectivo trans al considerar que solo se estaba reivindicando la visibilidad de las mujeres que tuvieran vagina.

Este teoría sobre la diferenciación entre mujeres con vagina y mujeres sin vagina no es muy popular en España. Sin embargo, en países como Estado Unidos sí está algo más extendida. Existen, incluso, reuniones exclusivas de mujeres en las que no se permite la asistencia de mujeres transexuales. La serie americana ‘Transparent’ trata este tema en un capítulo de la segunda temporada, en el que la protagonista se ve obligada a abandonar un ‘campamento para mujeres’ por esta misma cuestión.

Teoría 'queer'

La teoría ‘queer’ es otro de los debates candentes relacionados con la identidad de género. Por definirlo de una manera académica, se trataba de un conjunto de ideas que rechazan la validez de conceptos como el género y la sexualidad, y establece que este tipo de construcciones son ajenas a la naturaleza humana, sino que son fruto de una construcción social.

Dicho de otro modo, esta teoría rechaza los conceptos de varón, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, etcétera. Así, considera que en realidad se tratan de etiquetas impuestas por el patriarcado y que obedecen a unas motivaciones políticas relacionadas con la sexología. Como ejemplos, en inglés, ‘straight’ (hetero) significa ‘recto’, mientras que ‘queer’ (sustantivo para nombrar a miembros del colectivo LGTB) se podría traducir como ‘retorcido’. De esta manera, la teoría sostiene que todas las identidades, incluida la cisgénero heterosexual, son anómalas.

Las críticas hacia la teoría ‘queer’ radican, principalmente, en que si se ‘unifican’ todas las identidades, se pierde en parte la visibilización de la discriminación real que ocurre en la sociedad hacia las mujeres, los gays, o las personas trans, entre otros. Los defensores de la teoría ‘queer’ la califican como ‘postfeminismo’, un extremo que las propias feministas rechazan.

Los problemas del lenguaje inclusivo: “Chicos, chicas, chicxs, chiques”

La otra gran polémica, ahora más de actualidad que nunca tras los ya famosos ‘portavoza’ y ‘miembra’, radica en el uso del lenguaje. Sobre este asunto, todos los sectores diferencian entre el uso reglamentario de la RAE y el habla inclusiva.

Hace unos años, la diferenciación del género comenzó con el uso de la arroba (@), que rápidamente quedó excluida por la necesidad de utilizarla el mundo digital. Entonces, desde buena parte del sector feminista (obviamente con el idioma castellano) se empezó a utilizar la ‘X’ como forma de convertir en neutro un sustantivo: “Chicxs, esta tarde estamos solxs en clase, no ha venido el profesor”.

El uso de la ‘X’, además de antinatural e imposible de leer, albergaba un segundo problema, ya que solo se podía utilizar de manera escrita. Entonces, surgen otras dos posibilidades. El sector feminista ha intentado incluir la diferenciación del género, lo que a su implica un problema de economización del lenguaje: “Chicos y chicas, esta tarde estamos solos y solas en clase, no ha venido el profesor”. Los partidos políticos de la izquierda, ligados al feminismo, han adoptado esta forma de hablar, aunque resulta evidente que tampoco resulta natural. Esta realidad, no obstante, no es óbice para que de manera puntual se utilicen vocablos como ‘miembra’ o ‘portavoza’, que si bien todo el mundo asume que no resulta ‘natural’ y está fuera de la norma, visibiliza a las mujeres; que es el principal objetivo. Asimismo, no implica una falta de economización del lenguaje (sigue siendo una sola palabra), y pese a ser una modificación de uso académico, sus defensores sostienen que dichas modificaciones se realizan constantemente en otros ámbitos sin causar polémicas y debates.

Por su parte, desde el sector ‘queer’ la solución es diferente. En vez de usar los género masculino y femenino, apelan, como en su propia teoría, al neutro: “Chiques, esta tarde estamos soles en clase, no ha venido el profesor”. El problema de este neutro es el mismo que la teoría en sí, que invisibiliza a todos los género e identidades.

Glosario Términos sobre género y sexualidad

Mujer lesbiana: Mujer que se siente emocional, sexual y románticamente atraída por otra mujer

Hombre gay: Hombre que se siente emocional, sexual y románticamente atraído por otro hombre

Persona hetero: Hombre o mujer que se siente emocional, sexual y románticamente atraído o atraída por una persona del sexo opuesto

Persona bisexual: Hombre o mujer que se siente emocional, sexual y románticamente atraído o atraída por un hombre o mujer de manera indistinta

Identidad de género: La vivencia interna del género tal como cada persona la siente, y que podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer

Expresión de género: Manifestación del género de una persona, que incluye la forma de hablar o de vestir

CIS: Persona (hombre o mujer) que se identifica con el sexo asignado al nacer

CIS Normatividad: Creencia errónea de que una persona debe crecer con el sexo asignado al nacer

Transexual: Persona (hombre o mujer) que no se identifica con el sexo asignado al nacer, y desea cambiarlo física y socialmente

Transgénero: Persona (hombre o mujer) que no se identifica con el género asignado al nacer, pero que no tiene por qué querer cambiarlo físico y socialmente

Drag queen: Artista o cantante masculino que actúa vestido con atuendos propios de mujer (peluca, zapatos de plataforma, etc.) y exhibe maneras exageradamente femeninas

Travesti: Persona que se viste del género diferente con el que se identifica, pero que no tiene relación con su identidad

Intersexual: Persona que nace con los atributos sexuales de hombre y de mujer. La identidad de género de estas personas pueden ser de hombre, de mujer, de ambos o de ninguno

Queer: El ‘género queer’ se refiere a personas cuya identidad de género trasciende al sistema binario de hombre-mujer o directamente no está incluida

Muxe: Persona que se le asignó el sexo masculino al nacer, pero que asume roles femeninos en los ámbitos sociales, personales y sexuales, sea su relacion con hombres o con mujeres.

Dos-espítirus: Personas que tienen espíritu tanto masculino como femenino de forma simultánea, y se considera un ‘tercer género’

Asexual: Falta de atracción sexual de un individuo

Teoría Queer: Conjunto de ideas que rechazan la validez de conceptos como el género y la sexualidad, y establece que este tipo de construcciones son ajenas a la naturaleza humana, sino que sin fruto de una construcción social.