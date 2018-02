Síguenos en @BdeBulo en Twitter y en Facebook Las webs para crear noticias falsas detrás de gran parte de los bulos que circulan por Whatsapp y redes sociales Media docena de páginas en castellano se dedican a crear noticias falsas. / SUR B de Bulo Las ‘fake news’ están a la orden del día y hay varias páginas que se dedican en exclusiva a crear artículos falsos con el objetivo de que se hagan virales JON SEDANO Málaga Miércoles, 7 febrero 2018, 07:22

A veces puede parecer que se trata de una simple broma y que no va a hacer daño a nadie. Otras en cambio hay un interés oscuro detrás que busca desprestigiar a una marca o persona. Sea como sea, las ‘fake news’ o noticias falsas se han puesto de moda, hasta el punto de ser consideradas una de las palabras del año.

Lo que para unos puede parecer obvio, para otros no lo es y comparten, por miedo a que sea verdad, algo que no hace más que fomentar la alarma social. Llaveros con los que pueden localizarnos, mamografías que producen cáncer de tiroides o el cobro por las boquillas de los alcoholímetros son algunos de los últimos bulos que se han hecho virales en la red. Facebook, Twitter y WhatsApp son los principales lugares en los que se está compartiendo este contenido que muchos no verifican y dan por cierto. “Como lo comparte mi familiar o amigo, yo también lo hago por si acaso”, piensan algunos usuarios. Pero no hay que dejarse llevar por el error, ante la más mínima sospecha de que no sea real, es preferible evitar compartir algo a convertirnos en cómplices de su creador.

Por este motivo, es recomendable señalar seis páginas en castellano que se dedican a publicar noticias falsas o que permiten que cualquiera lo haga mediante su plataforma.

ElMundoToday.com

Creada como página de humor, ha sentado precedente para que otros copien su estilo y rebasen la barrera de lo cómico en busca de idear falsas noticias que se hagan virales. Su contenido es pura ficción que sirve para arrancar más de una risa, pero no hay que olvidar que se trata de eso, de ficción en tono de humor.

HayNoticia.es y NoticiasTT.com

Las dos plataformas siguen la estela de El Mundo Today con la diferencia de que permiten a los usuarios crear sus propias noticias falsas. Mientras que EMT tiene detrás a un equipo de periodistas y humoristas que idean los textos, midiendo así el contenido, los dos portales dejan que cualquier persona pueda crear lo que se le ocurra sin ningún tipo de filtro. Una vez publicadas las noticias, estas se quedan en el portal que ofrece una apariencia más o menos similar a la de cualquier medio real.

12Minutos.com, Noticias-Frescas.com y Tus-Noticias.info

A diferencia de las anteriores, estos tres portales no tienen la estructura por secciones de un medio, sino que su objetivo es crear un contenido falso que al compartirlo por redes sociales o WhatsApp tenga una apariencia real. Las tres juegan con nombres similares a otros diarios para confundir a los usuarios que reciban la noticia falsa.

La difícil lucha contra la mentira

Por último, no solo hay que tener cuidado de estas seis páginas, sino que hay muchas formas (scripts, los propios navegadores o plataformas como CloneZone) que dejan a los usuarios manipular la página web de un medio para mostrar lo que uno quiera en ella. De esta forma, se pueden crear falsos titulares en apariencia reales que al ser lanzados a la red nadie sabe si lo son o no, salvo que dediquen su tiempo a ir al origen y verificarlo.

Para luchar contra este tipo de contenido que busca hacerse viral a costa de engañar a los usuarios se han creado plataformas donde se desmienten los contenidos que más auge están teniendo.