¿Por qué decimos ahora migrante en lugar de inmigrante? Inmigrantes llegados a Málaga que fueron acogidos en el polideportivo de Tiro de Pichón. / Salvador Salas Migrante engloba tanto a inmigrantes como a emigrantes y es un término cuyo uso va en aumento. Te contamos por qué PILAR R. QUIRÓS Málaga Sábado, 30 junio 2018, 00:14

No son pocos los que últimamente se han lanzado a la carrera de explicar por qué es más común últimamente el uso de migrante en vez del común de inmigrante. Era no hace mucho el escritor y columnista de 'El Semanal' Arturo Pérez Reverte, quien explicaba en la red social Twitter las diferencias entre inmigrante, emigrante y migrante de la siguiente forma: «Respondiendo a numerosas consultas sobre lo que dicen teles y diarios: escribo migrante para persona, animal o vegetal que deja su lugar habitual y se instala en otro (migraciones, migrar). Para quien llega a algún sitio, inmigrante. Para quien se va de algún sitio, emigrante».

En general, la migración es un proceso que engloba a la emigración y a la inmigración, por lo que usar migrante para cualquiera de los dos supuestos es correcto. De hecho, emigrante es aquel que abandona su país originario para para establecerse en otro en el extranjero; inmigrante, es aquel que llega a un país distinto del que es originario; y migrante, englobaría a la totalidad de todos aquellos que se trasladan del lugar en el que habitan a otro diferente del que son originarios, de ahí que sirva tanto para emigrante como para inmigrante.

Entonces, ¿por qué se usa ahora más migrante en el caso de inmigrante? Hay varios conceptos que confluyen en el uso de este vocablo. Primero, hay una moda por generalizar, por no insistir tanto en la emigración ni en la inmigración, y no hacer ver que la segunda puede ser peyorativa, de ahí que migrante empiece a ser usado por muchas ongs para decir inmigrante, y que muchas publicaciones y periódicos lo hayan acogido con normalidad. Pero como bien explica, el director de Málaga Acoge, Alejandro Cortina, va más allá y explica que se usan los términos de refugiado o migrante para explicar el proyecto vital de una persona que abandona su país por motivos políticos o económicos y que intenta llegar a otro, en este caso a Europa, y se encuentra en tránsito, es decir migrando. Ésta última acepción casaría muy bien con lo que pasa cuando le decimos migrantes en España, y es que muchos de ellos, como conocemos llegan al territorio nacional, pero no van a quedarse aquí, es decir nuestro país es sólo parte de su periplo y sólo están de paso. Por eso sería y es muy correcto decir que son migrantes, porque aquí todavía están migrando o están en tránsito hacia otro país que no es el nuestro.