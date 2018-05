Estas son las cosas que debes saber si quieres donar tu pelo Existen colectivos que trabajan en soluciones estéticas destinadas a enfermos de cáncer sin recursos, para los que es imposible pagar los 1.500 euros que de media cuesta una peluca de cabello natural NIEVES CASTRO Marbella Sábado, 26 mayo 2018, 00:26

Si estás pensando en cortar tu preciosa melena larga debes saber que puedes contribuir a crear pelucas oncológicas para pacientes con cáncer sin recursos. Los requisitos que se exigen a los donantes pueden variar según el colectivo al que decidas donar la coleta, por lo que es conveniente que te informes directamente en la organización seleccionada. Igual de importante es cerciorarte de su carácter no lucrativo, ya que existe un verdadero mercado alrededor del pelo natural por los elevados precios que alcanzan las pelucas de cabello humano, que son fabricadas de forma artesanal. El coste medio ronda los 1.500 euros en adelante en función de las características que se deseen en la prótesis, un elemento importante para la lucha contra el cáncer, ya que ayuda a sobrellevar la enfermedad con mayor autoestima. En Málaga, la Asociación Mechones Solidarios recibe y confecciona pelucas a media para enfermas oncológicas de toda España, que pagan por ellas un pequeño porcentaje o incluso cero euros en función de su renta, extremo que evalúa el equipo de trabajo social. Al conseguir el pelo de forma solidaria, el coste de la peluca desciende en más de un 70%. Aquí repasamos los criterios que exige la asociación malagueña a sus donantes.

1 El tamaño, sí importa

A la hora de donar tu cabello es esencial tener en cuenta el largo que alcance la coleta. La asociación malagueña reclama como mínimo 30 centímetros desde enero de 2018 para poder confeccionar pelucas de pelo largo, que son las más demandadas. Ocho de cada 10 mujeres encargan melenas largas con el objetivo de asemejar su aspecto al que tenían antes de iniciar el tratamiento. El banco de almacenamiento de mechones de 20 a 30 centímetros está al límite de capacidad; no obstante, el colectivo sigue recepcionando por el momento este tipo de largo que es el utilizado para las pelucas cortas.

2 No importa tu edad

Las pelucas infantiles se confeccionan con pelo de otros menores debido a sus diferencias con el cabello de los adultos, en este caso el largo mínimo para los donantes hasta 14 años se mantiene en 20 centímetros.

3 Una melena sana

Cerciórate de que la melena que dones esté sana, cuanto más mejor para que en el proceso de tejido se pueda aprovechar la máxima cantidad. Como norma general, en la confección de una peluca se pierde entre el 30 y 40 por ciento de material, y unos 3 o 4 centímetros de largo. Así, para hacer una sola peluca se necesitan entre 6 a 20 coletas, dependiendo del grosor de la materia prima.

4 También pelo tratado

Teñido, decolorado, con mechas, con permanente... se acepta todo tipo de pelo tratado. Excepto, ojo, el teñido con henna, que no absorbe tintes posteriores en caso de que sean necesarios.

5 De todos colores

El color del que tengas la melena es lógicamente indiferente. Está muy cotizado el rubio natural por su escasez en nuestro entorno. Aunque la decoloración de una coleta es una opción viable, la asociación prima la confección de pelucas a partir del color natural del pelo donado, para conseguir así mayor naturalidad y evitar que los mechones pasen por un tratamiento químico extra. Esta asociación acepta asimismo melenas canosas para responder a todo tipo de peticiones.

6 Liso, ondulado, rizado...

Da igual la característica de tu pelo, si es liso, ondulado o rizado. Lo único que tienes que tener en cuenta si tienes la cabellera rizada es medir el largo con el pelo estirado y mojado.

7 Entrega a Mechones Solidarios

Mechones Solidarios recepciona las donaciones directamente en su sede o por correo ordinario (Av de Europa, 51.CP: 29003. Málaga). Asegúrate de entregar el pelo limpio y seco, de modo que no coja olor de humedad en el transporte, y recogido en una coleta o trenza para que no se mezclen las puntas con la parte del corte, si eso sucede las artesanas tendrán que desechar todo el material.

8 Salones asociados

Si ya has decidido donar tu pelo y lo tuyo no son las tijeras, puedes acudir a cualquier peluquería indicando tu propósito o a uno de los salones vinculados al proyecto de Mechones Solidarios donde te cortarán la coleta por 5 euros. En ambos casos te prepararán el pelo para que te lo lleves, salvo que te indiquen lo contrario, ya que las peluquerías no están obligadas a tener en depósito el cabello ya cortado.

9 Aprovechar el máximo pelo

No tienes que tener en cuenta ningún tipo de condicionante a la hora del corte, lo importante es aprovechar el máximo de pelo posible, por lo demás usa cuantas cremas suavizantes o aguas de peinado requieras.

10 Mínimo requerido

Todo el pelo es importante. Si tienes un corte a capas, las tejedoras se encargarán en el taller de separar y utilizar los mechones adecuados. Lo único que debes tener en cuenta es que la capa más larga tenga el mínimo requerido; ya puedes correr a por un metro para planificar tu corte si quieres lucir un peinado más fresco y tener un gesto solidario con alguien que realmente lo necesita.