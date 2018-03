Todo lo que debes saber para acudir a una clínica dental con las máximas garantías No pagar el tratamiento por adelantado y solicitar siempre justificante en caso de que se fracciones el abono, entre las recomendaciones de la federación Al-Andalus SUR Martes, 6 marzo 2018, 14:35

Clínicas que cierran, servicios no finalizados, tratamientos financiados y no realizados… Esto son, según la Federación de Consumidores Al-Andalus, algunos de los problemas más frecuentes denunciados por los ciudadanos que solicitan los servicios de estas consultas o clínicas dentales. Como recuerda esta organización -que vela por los intereses de los usuarios- las consultas o clínicas dentales deben cumplir una serie de requisitos para constituirse como tal. Entre ellos figuran el contar con una sala de espera con espacio e instalaciones suficientes, disponer de un equipamiento apropiado para los tipos de tratamiento que se realicen, contar con un equipamiento e instalaciones necesarias para garantizar un adecuado nivel de higiene y la esterilización sistemática del material que lo precise. Asimismo, deben estar organizadas, gestionadas y atendidas directa y personalmente por una o varias personas odontólogas o estomatólogas colegiadas en el oportuno Colegio Oficial de Odontólogas y Estomatólogos.

Además, el personal auxiliar en las labores clínicas deberá contar con la titulación adecuada a las funciones encomendadas y dispondrán de un fichero de pacientes, con su historia clínica y sus radiografías, que deberán conservarse, al menos, durante 5 años tras la finalización del último tratamiento.

"En lugar visible de la recepción deberá figurar la relación completa del personal sanitario del centro, con su cualificación o, titulación profesional que ostente e igualmente han de contar en un lugar accesible con la autorización, la clasificación y su oferta asistencial así como los derechos y recomendaciones para sus usuarios", añaden desde Al-Andalus.

Desde la organización aconsejan comparar precios y solicitar información en diferentes clínicas antes de escoger la que más se adapte a tus necesidades, "la que te genere más confianza y que esté legalmente constituida". "Y por supuesto, exige presupuesto estimativo por escrito, donde se detalle el tipo de tratamiento y los servicios a realizar, así como el coste de los mismos", indican.

Y a lista de consejos suma y sigue: "Conviene solicitar por escrito la información obtenida en todos los procesos asistenciales y, antes de firmar cualquier documento, leerlo con tranquilidad y preguntar ante cualquier aspecto del mismo que genere dudas".

Una vez obtenido el presupuesto recomiendan guardar y conservar toda la información precontractual, publicidad, folletos, presupuestos, contratos, facturas, etc., "Dicha información se podrá necesitar para el caso de que se precise presentar alguna reclamación. Además, no olvides que toda publicidad generada por la empresa es vinculante y exigible"..

En Al-Andalus apuntan que estos centros deben dar el derecho a acceder a la documentación de la historia clínica y obtener copia de los datos que figuren en ella. Incluso hasta 5 años después de finalizar completamente el tratamiento. y ¡Ojo!: "No pagues el tratamiento por adelantado, hazlo siempre al finalizar el tratamiento. En el caso de que se fracciones el pago, exige siempre factura o justificante de pago de todos y cada uno de los importes efectuados". Y añaden: "Si financias el tratamiento con la misma clínica dental en virtud de un crédito al consumo vinculado al mismo, en el caso de que la entidad incumpla el tratamiento se debe de producir la anulación del crédito de manera automática".

Si por cualquier razón, no recibes el tratamiento dental contratado parcialmente o en su totalidad:

-En el caso de pagos al contado, puedes anular el contrato firmado (por incumplimiento del mismo), y solicitar la devolución de su importe, o la cantidad de la parte no satisfecha.

-i has financiado el servicio y no se presta finalmente, según especifica la normativa vigente de contratos de crédito al consumo, podrás finalizar dicho contrato, sin penalización alguna. Si la entidad financiera no accede presenta la oportuna reclamación.

Las clínicas o consultas dentales que ofrece servicios en Andalucía deben tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias, cuando así lo soliciten, el Libro de Hojas y Quejas de Reclamaciones conforme al modelo oficia de la Junta de Andalucía. "Optar por clínicas y consultas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo es un plus de calidad" concluyen.