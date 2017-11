Curvas con premio Coronación de Amara Tempa, Miss Curvys España / SUR La malagueña Amara Tempa ha sido elegida como Miss Curvys España en un certamen que corona a las mujeres reales PATRICIA PINEDA Martes, 21 noviembre 2017, 01:01

Nadie puede recriminarle a Amara Tempa Arias que las casualidades no existen. Y es que gracias a una, esta malagueña se ha convertido en Miss Curvys España. Tener más de una talla 42 es el único requisito para optar a este premio, que se ha disputado entre 14 aspirantes de diferentes ciudades de toda España. «Yo no conocía el concurso, todo fue por casualidad. Sigo a la agencia de modelos Manuel Beltrán en Facebook, y vi el anuncio dos días antes del certamen», afirma Amara Tempa.

La moda, sea por hobbie o dedicación, se conoce por no ser una batalla fácil. Amara se subió por primera vez a una pasarela con 14 años, y también se presentó a Miss Málaga. Fue ahí cuando descubrió lo duro que podía llegar a ser: «Todas tenían una talla 36, y yo una 40. La modista me dijo que si no me cerraban los pantalones es lo que había, porque no tenía más tallas que esas. Me sentí muy mal y lloré». Pero ahora, con una talla 44, y gracias a su gran fortaleza, la malagueña se ha hecho con la corona de este certamen, que busca «representar a las mujeres normales encima de una pasarela, además de que la moda sea sin tallas», como afirma Eva Burgos, organizadora del evento.

La malagueña, en un posado con su título / SUR

Pero ni esta gala, que intenta normalizar la figura de la mujer, se ha salvado de las críticas. Algunas compañeras y familiares han denunciado que Amara no es una «curvys de verdad», pero lo cierto es que cumple con el requisito. «Si me pongo junto a chica con la talla 52, me dicen que estoy delgada, pero si es junto a una con talla 36, me critican por lo contrario», recrimina la Miss Curvys. «Yo estoy contenta. Mi consejo para aquel que tenga complejos es que consiga sentirse bien consigo mismo», continúa.

Maestra por vocación, y con la banda de Miss Elegancia también sobre ella, Amara espera poder compatibilizar estos dos mundos: «Es que de esto no se puede vivir». Además, también es conocida por participar en el programa ‘Se Llama Copla’, por lo que dedica gran tiempo al cante.