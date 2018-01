El cuarto jugador de la Arandina asegura que «no ocurrió nada» en el piso el día investigado Fernando García Puertas, abogado de la víctima, a la salida de los juzgados de Aranda. / EFE Según han relatado los abogados, el futbolista ha informado de que estuvo en la vivienda durante todo el tiempo en el que, supuestamente, se produjo la agresión R.C. Viernes, 26 enero 2018, 16:24

El cuarto jugador de la Arandina C.F., que se encontraba en el salón del piso en el que supuestamente tres compañeros suyos abusaron sexualmente de una menor de quince años, ha asegurado hoy que durante los diez minutos que salió para estar en una habitación no escuchó ni ocurrió nada.

Este testigo, compañero de los tres exjugadores del equipo y que vive en Valladolid, aparece sentado junto a ellos en un sofá que se encuentra en el piso donde supuestamente se cometieron los abusos y que grabó la menor que, a su vez, subió a una red social.

En los primeros pasos de la instrucción de este caso, la chica no le mencionó porque, aunque aparece en el vídeo que ella misma grabó, él no participó en los hechos, según su versión.

Cuando se supo todo lo que había ocurrido, fue el propio jugador el que se prestó a declarar ante la jueza que instruye el caso, algo que finalmente ha ocurrido hoy.

Según han explicado a los medios Rafael Uriarte y Olga Navarro, representantes legales de Víctor Rodríguez 'Viti', investigado junto a Carlos Cuadrado 'Lucho' y Raúl Calvo por la presunta agresión sexual, este cuarto jugador de la Arandina CF ha asegurado ante la jueza que el 24 de noviembre pasado no ocurrió nada en la vivienda que ocupaban los investigados y en la que esporádicamente él se quedaba para no tener que desplazarse a Valladolid, donde reside habitualmente.

«Es el único testigo presencial que ha estado el día en el que, presuntamente, sucedieron los hechos denunciados y desmonta completamente la versión de la denuncia de la niña», ha subrayado Olga Navarro.

Según han relatado los abogados, el futbolista ha informado de que el 24 de noviembre estuvo en la vivienda durante todo el tiempo en el que, supuestamente, se produjo la agresión.

En un momento dado, abandonó el salón donde se encontraban los cuatro jugadores con la menor y se fue a otra habitación para cambiarse de ropa y consultar el móvil.

«Fueron alrededor de diez minutos. Lo que se tarda en cambiar de ropa, peinarse y ver los mensajes de móvil», ha relatado Uriarte, quien ha indicado que este testigo no escuchó nada raro.

Por su parte, Navarro ha asegurado que cuando este jugador volvió al salón, la denunciante ya se había marchado de la vivienda y los tres encausados estaban en la misma «situación y ubicación» que se aprecia en el vídeo aportado como prueba al proceso y que la propia menor compartió en la red "Musical·ly".

«Con lo cual ahí no hay ningún revuelo ni ha ocurrido absolutamente nada», ha remarcado la abogada. Olga Navarro ha insistido en que este cuarto jugador ha solicitado voluntariamente declarar y si no se personó antes fue porque no le concordaba «lo que él oye con el día que estuvo» en el piso.

Por su parte, el abogado de la acusación popular, Luis Antonio Calvo, representante de la Asociación Clara Campoamor, se ha centrado en que el cuarto futbolista ha asegurado que no vio nada. Calvo ha reconocido que este testimonio se ajusta a lo esperado y ha insistido en que coincide con la estructura temporal que defiende la menor en su denuncia.

Declaración de otra menor

Además, una amiga menor de la chica también ha declarado ante la jueza y, según Navarro, habría incidido en que la denunciante, en los días siguientes a la presunta agresión, estaba contenta y no se le habrían apreciado marcas en los brazos, como en algún momento se ha asegurado.

Algo que, a juicio de los abogados, desmonta tanto «la persistencia como la verosimilitud» de los hechos denunciados, dos aspectos fundamentales en este tipo de denuncia.

Por otra parte, y ante las declaraciones de estos testigos, los abogados de los exjugadores solicitarán hoy mismo la puesta en libertad de sus defendidos, al entender que han desmontado «la versión de la denuncia de la niña».