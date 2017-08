Cuando las críticas a un negocio en Internet se vuelven contra ti Un cliente criticó que el colchón de la cama supletoria no era el adecuado y el hotel decidió contestarle de una forma original BEATRIZ GARNÁNDEZ Jueves, 31 agosto 2017, 10:42

Las personas cada vez viajan más y deciden plasmar sus experiencias en plataformas como Tripadvisor o en las reseñas de Google para que futuros clientes conozcan de primera mano las opiniones sobre un hotel. El último establecimiento turístico en hacerse viral ha sido el Hotel Landaben en Pamplona que recibió un comentario negativo sobre el colchón de las camas supletorias.

Tal y como publica el diario 'El Correo', tras leer la reseña que un cliente había dejado en Google, los miembros del hotel se asombraron, ya que criticaban un servicio que aún no ofrecían. «Las habitaciones del hotel aún no están inauguradas, estamos terminándolas y hasta mediados de septiembre no se abrirán al público», señala el responsable del Hotel Landaben.

Los miembros del hotel no daban crédito a aquella 'crítica de futuro'. «Sin abrir y que ya tuviéramos una crítica negativa nos sentó mal y decidimos contestar», comenta. Un comentario que se ha vuelto viral por su originalidad.