Cristiano desconecta a todo lujo Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, a su llegada anoche a Puente Romano . :: josele-lanza El astro portugués disfruta en Marbella de sus días de vacaciones antes de incorporarse a la selección lusa para jugar el Mundial de Rusia MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Jueves, 31 mayo 2018, 00:37

Tiene por delante el Mundial de Rusia con la selección de su país. Pero además debe aclarar su futuro profesional más inmediato: su continuidad en las filas del Real Madrid. Cristiano Ronaldo soltó la bomba nada más acabar el partido de la final de Champions y desde entonces su permanencia en la capital de España anda sometida a todo tipo de elucubraciones. El tema requiere reflexión. Y nada mejor que un entorno rodeado de todo tipo de lujos para desconectar del mundanal ruido y para tomar una decisión con calma. Cristiano Ronaldo y familia aterrizaron el martes en el aeropuerto de Málaga para poner rumbo a Marbella donde disfrutan de unos días de vacaciones antes de incorporarse el lunes próximo a la concentración con la selección portuguesa. Si en su anterior visita a la ciudad costasoleña se decantó por las excelencias del Hotel Marbella Club, en este viaje ha dado un paso más allá (nunca mejor dicho) y ha recurrido al alquiler de una lujosa mansión -se llega a comentar que dos- para él y su familia y amigos en La Zagaleta, la que está considerada como la urbanización más exclusiva de Europa, ubicada en término municipal de Benahavís pero a un paso de Marbella.

Desde su llegada el todavía delantero madridista se ha dejado ver en sus salidas acompañado por su pareja, la modelo Georgina Rodríguez, encargada de ofrecer detalles de la escapada a tráves de Instagram. También se ha visto a su hijo mayor. El plan de anoche comenzó con una visita a Puente Romano. El sitio es conocido. Hace unos meses cataron la carta del restaurante Nobu. Ayer optaron por otro tipo de platos, mezcla de cocina tradicional e innovación que combina a las mil maravillas el chef marbellí Dani García.

Parece que el futbolista llega dispuesto a agotar hasta el último minuto de sus vacaciones disfrutando de las excelencias de Marbella que bien conoce. No es la primera vez que elige la ciudad para una escapada. Incluso ha llegado a afirmar en alguna ocasión que le gustaría comprarse una casa en la zona. Si opta por mudarse a La Zagaleta deberá tener en cuenta que algún otro famoso antes que él ya lo intentó. Los residentes de la zona quieren privacidad pero sobre todo intimidad alejada de los focos.

La última visita a Marbella tuvo lugar hace apenas unos meses, en enero de este año. Entonces la pareja viajó para celebrar el cumpleaños de Georgina. El tiempo no les acompañó y se toparon con un temporal que les aguó la fiesta. Ahora repiten con buen tiempo y más ganas de disfrutar. Al parecer el astro portugués ha programado para el último día de estancia una fiesta a la que asistirán no más de una veintena de invitados. Sus nombres, de momento, no se conocen. Hasta entonces, varios días para seguir reflexionado a cuerpo de rey.