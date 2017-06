¿Por qué se crean los bulos y qué se consigue con ellos? ¿Quién se esconde detrás de los bulos que se comparten por la red? / SUR ¿Quién está detrás de los mensajes falsos que tanto se comparten en redes sociales y en aplicaciones como WhatsApp? JON A. SEDANO Málaga Jueves, 22 junio 2017, 00:45

Cada vez que se recibe un bulo muchos se preguntan: ¿qué gana con ello el que lo ha creado? A veces la respuesta es sencilla, otras en cambio se vuelve más complicada. Repasemos los tres ejemplos más comunes para entender los diferentes tipos de mensajes falsos que se suelen enviar y qué hay detrás de cada uno.

1) El más sencillo de explicar es el que se crea con el objetivo de perjudicar a un tercero. Si recibimos un mensaje en el que se habla mal de por ejemplo una determinada marca, la próxima vez que veamos algo de ella seguro que la miramos con recelo. Incluso aunque se desmienta, la semilla de la duda ya se habrá plantado en nuestro cerebro. En este tipo de bulos sus creadores buscan beneficiarse de forma directa del desprestigio de otros.

2) El segundo tipo de mensajes lleva implícito y oculto el interés real de quien lo lanza. Si nos llega un correo y lo reenviamos o si en redes sociales compartimos un mensaje, sus creadores pueden llegar a analizar quién se ha hecho eco de ello. ¿Con qué objetivo? Muy fácil, para enviar publicidad que creen que puede interesar porque está ligada al mensaje compartido. Los clásicos e-mails con “spam” nos llegan en muchas ocasiones porque nuestro correo se le ha facilitado a empresas que creen que pueden interesarnos sus productos.

3) En tercer lugar estarían los mensajes en los que no hay un objetivo claro más allá de fomentar la alarma social en algunos casos. El mensaje del anciano sin identificar en un hospital, que aparentemente no tiene ninguna connotación negativa, sería un ejemplo de este tipo de contenido. Su creador no buscaba aparentemente un beneficio directo ni conseguir direcciones de usuarios, sino ver hasta dónde llega su creación. La psicóloga Amparo Romero explica que "los autores de este tipo de mensajes son personas narcisistas", que tienen un afán de protagonismo o sufren algún tipo de trastorno que les hace querer ver hasta dónde pueden llegar las cosas que se inventan. El hecho de ver su mensaje compartiéndose miles de veces en redes sociales ya es un logro y un aliciente para ellos.

Sea como sea, lo que está claro es que compartir un bulo no beneficia al receptor. En la actualidad han proliferado mucho este tipo de mensajes falsos, conocidos como “hoax” en inglés. El motivo es que antes se enviaban cartas o fotocopias con las historias y ahora Internet ha hecho que se propaguen como si fueran virus. La secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mariló Valencia, advierte que uno de los problemas que se dan en la actualidad es que “no tenemos una legislación que penalice este tipo de calumnias a nivel Internet”. La facilidad para crear cuentas falsas en redes como Twitter y el hecho de que en nuestro país la ley no está actualizada a los delitos informáticos que se cometen son un ejemplo del cuidado que deben tener los usuarios al navegar por la red. Como siempre decimos, ante la duda lo mejor es no compartir y consultar fuentes oficiales.