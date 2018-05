Consejos para que la salud no te juegue una mala pasada en tu viaje José Miguel Esparcia Programar con tiempo los aspectos sanitarios antes de ir al extranjero, sobre todo a destinos exóticos o países en desarrollo, puede ahorrarnos más de un disgusto. Te damos una serie de recomendaciones para que sea más fácil M. ÁNGELES GONZÁLEZ Málaga Domingo, 20 mayo 2018, 00:39

A la hora de programar cualquier viaje, es clave prestarle atención a los aspectos sanitarios, sobre todo si se trata de destinos exóticos o tropicales o de países en vías de desarrollo (en el marco de un viaje solidario, por ejemplo). Así, es importante conocer los riesgos y las medidas preventivas que pueden evitarnos disgustos. Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación como el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ofrecen información detallada al respecto, con recomendaciones para antes, durante y después del viaje que pueden facilitar mucho la planificación:

También te puede interesar: La 'lista negra' de los países peligrosos a los que no debes viajar este verano

Antes de viajar

-Buscar información sobre el destino: Es importante consultar las Recomendaciones de Viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, donde se informa de la situación sanitaria del destino y las vacunas necesarias. Además, la situación sanitaria por países puede consultarse también aquí.

Por otra parte, en las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se indicarán los acuerdos que sobre prestaciones de asistencia sanitaria tiene establecidos España con otros países.

-Contratar un seguro médico: En la mayor parte de los países, los gastos de hospitalización y tratamiento médico han de ser asumidos por el paciente, por lo que Exteriores recomienda contratar un seguro médico que tenga plena cobertura en caso de enfermedad o accidente, incluida la evacuación en avión medicalizado. Si se va a visitar varios países durante el viaje, conviene comprobar que el seguro tiene cobertura en todos ellos, incluso en las escalas y estancias breves, así como que cubre cubre todas las actividades que se van a realizar.

-Medicamentos: Si el viajero padece una enfermedad crónica debe llevar consigo la medicación necesaria para todo el tiempo que dure el viaje y llevarla en el equipaje de mano dentro de sus envases originales. Como precaución también puede llevarse la medicación por duplicado en el equipaje facturado. Asimismo, es importante el nombre y datos de contacto del médico y la información sobre la situación médica y el tratamiento. Es conveniente guardar la información en formato electrónico para poder recuperarla a distancia. En algunos países se consideran drogas algunas sustancias de uso legal en España, incluidos el alcohol y determinados medicamentos y por lo tanto se pena su consumo, tenencia y tráfico.

-Visita previa al médico de cabecera: El facultativo informará sobre consejos generales y, aparte de pasar la revisión oportuna, es recomendable que extienda un informe sobre cualquier posible enfermedad que sufra el paciente y que recete la medicación necesaria en cantidad suficiente para cubrir el período de tiempo que dure la estancia en el extranjero.

-Botiquín: Siempre es útil llevar un desinfectante y material de cura de fácil aplicación. En ciertas zonas también son una necesidad básica las cremas solares, los repelentes de mosquitos, los medicamentos contra el paludismo y las sales de rehidratación oral. Los viajeros deben consultar al médico sobre si deben llevar consigo antibióticos o preparados antidiarreicos.Si se prevé que deba administrarse un medicamento inyectable, deben llevar jeringuillas y agujas desechables.

-Vacunas: Hay que consultar con un Centro de Vacunación Internacional al menos un mes y medio antes del inicio del viaje. La selección de las vacunas dependerá de la situación sanitaria concreta del país, de las enfermedades endémicas que le afecten, de las características del viaje (si es de aventura u organizado o a una zona rural o urbana), de la duración, de la situación general de salud del viajero y del tiempo disponible antes del viaje. Por todo ello, Sanidad insiste en que estas medidas preventivas deberán recomendarse en los servicios médicos de forma personalizada.

1-Vacunaciones obligatorias: Se administran en los Centros de Vacunación Internacional autorizados y aprobados por la Organización Mundial de la Salud, en donde se proporciona un certificado. La vacunación contra la fiebre amarilla, que se transmite por la picadura de un mosquito infectado, es obligatoria para entrar en algunos países. Además, se recomienda a todos los viajeros que se dirijan a zonas infectadas de África y América del sur. Existen algunas contraindicaciones en niños menores de 6 meses. En el caso de embarazadas la vacuna no está indicada durante el primer trimestre del embarazo. Su validez legal es de 10 años, a partir de los 10 días de la primera dosis e inmediatamente en la revacunación.

2-Vacunaciones recomendadas: Cólera (se transmite por agua y alimentos contaminados y las zonas endémicas se encuentran principalmente en África, Centro y Sudamérica y Sudeste Asiático); fiebre tifoidea (se transmite por el agua y los alimentos contaminados y en los países en vías de desarrollo es una enfermedad frecuente); hepatitis A (se transmite de persona a persona y por la ingestión de alimentos y bebidas contaminadas. Las áreas de alta incidencia son África, Asia, Centro y Sudamérica, zona mediterránea y Europa del este); hepatitis B (se transmite sobre todo por vía sexual, transfusiones sanguíneas con sangre contaminada o por material contaminado y vertical madre-hijo. Es endémica en toda África, gran parte de América del Sur, Europa oriental, Mediterráneo oriental, sudeste asiático, China e Islas del Pacífico, excepto Australia, Nueva Zelanda y Japón); meningitis meningocócica (los países de mayor incidencia se encuentran en África Subsahariana, también se han producido brotes en el sudeste asiático -India, Nepal- y Oriente Medio; la vacunación es obligatoria para viajar a Arabia Saudí durante el período de peregrinación a la Meca); poliomielitis (persiste en algunos países menos desarrollados de África, Oriente Medio y Sudeste Asiático); rabia (se transmite al hombre por contacto directo -mordedura, secreción- con determinadas especies de animales. Es endémica en muchos países en desarrollo y llega a ser un importante problema de salud pública en África subsahariana, Blangladesh, Bolivia, China, Colombia, Ecuador, Etiopia, Filipinas, Guatemala, India, Méjico, Perú, Sri Lanka, Vietnam o Tailandia); tétanos (la bacteria penetra en el organismo a través de heridas o erosiones en piel o en mucosas; se recomienda la vacunación a todas las personas).

Durante el viaje

-Edades de más riesgo: Cuando los viajeros sean ancianos o niños, son necesarias precauciones especiales, como son la protección contra el sol y el calor en países tropicales por el riesgo de insolaciones y deshidrataciones. En los traslados o vuelos de larga duración, sobre todo en personas de edad avanzada, es conveniente hacer cambios posturales, caminar hasta el servicio, etc.

-Vestuario: Los vestidos deberán ser de fibras naturales (algodón, lino, etc.), ligeros, no ajustados y de colores claros, siendo aconsejable cambiarse de ropa a menudo. El calzado será amplio y ventilado para evitar infecciones por hongos. Se aconseja sacudir las sábanas y mantas antes de acostarse, así como la ropa y el calzado, por si algún insecto u otro animal se hubiera ocultado en ellos. En caso de ropa secada al aire, es conveniente plancharla con mucho calor.

-Clima: La exposición a los rayos del sol puede provocar insolaciones y quemaduras. Una forma de evitarlo es usar sombrero y gafas de sol, además de aplicarse cremas con filtro solar. Las personas con problemas alérgicos deben tener en cuenta la época estacional del país de destino y la posibilidad de que se produzca una crisis durante el viaje.

-Urgencias: En caso de urgencia médica grave o accidente severo en el extranjero, se puede contactar con la Embajada y Consulado más cercano. Allí podrán ayudar al viajero a contactar con sus familiares y con la compañía de seguro médico.

-Mosquitos y malaria: El paludismo o malaria es una enfermedad muy extendida que afecta a prácticamente todos los países tropicales. Se transmite a través de la picadura de un mosquito (Anopheles). Dado que esta enfermedad puede resultar grave, e incluso mortal, es importante evitar picaduras y tomar la quimioprofilaxis adecuada. En este sentido, hay que evitar salir entre el anochecer y el amanecer; si se sale por la noche se debe llevar manga y pantalones largos y evitar los colores oscuros que atraen a estos insectos. Hay que impregnar las partes expuestas del cuerpo con un repelente que contenga N,N-dietilmtoluamida (deet) o Ftalato de dimetilo, siguiendo las recomendaciones del fabricante, en particular en lo que se refiere a niños pequeños. Si es posible, se recomienda alojarse en un edificio con tela metálica en puertas y ventanas o cerrar puertas y ventanas durante la noche. Si los mosquitos pueden penetrar en la habitación, colocar una mosquitera alrededor de la cama fijándola bajo el colchón y asegurarse de que no esté rota y de que ningún mosquito haya quedado atrapado en el interior. Puede impregnarse la mosquitera con permetrina o deltametrina. Pulverizar insecticidas, utilizar difusores de insecticidas que estén provistos de pastillas impregnadas de piretrinas o hacer quemar en las habitaciones durante la noche serpentinas antimosquitos que contengan piretrinas son otras recomendaciones.

-Diarrea del viajero: Es la enfermedad más frecuente en los viajes internacionales. La mejor forma de protegerse es seleccionar y preparar con cuidado los alimentos y bebidas. No se deben ingerir verduras crudas y hay que prestar especial atención a las ensaladas. Las hortalizas que se vayan a consumir en fresco se mantendrán media hora en agua tratada con hipoclorito sódico (lejía apta para el consumo humano) a razón de una o dos gotas por litro de agua. Las carnes y pescados deben consumirse suficientemente cocinados. No ingerir moluscos crudos. Se recomienda consumir sólo fruta pelada, o bien lavada con agua apta para el consumo humano y unas gotas de lejía. Hay que prestar especial atención a la repostería y los helados por su fácil contaminación. No deben consumirse leche ni sus derivados sin higienizar.

-Ojo con el agua: El agua es un importante transmisor de enfermedades infecciosas, por lo que se recomienda beber sólo aquella que ofrezca suficientes garantías o agua embotellada que deberá ser abierta en su presencia. No hay que admitir cubitos de hielo en las bebidas, ya que pueden estar preparados con aguas contaminadas. Ofrecen mayor garantía los refrescos y bebidas embotelladas y las bebidas calientes, té o café, por la temperatura a la que se someten.

-Cuidado con los baños: En cuanto al agua dulce, en los trópicos los cursos de agua, canales, lagos, etc. pueden estar infectados por larvas que penetran en la piel y provocan enfermedades. Hay que evitar lavarse y bañarse en aguas que puedan estar contaminadas por excrementos humanos y animales, ya que pueden ser vías de transmisión de infecciones de ojos, oídos e intestinales. Sólo son seguras las piscinas con agua clorada. Respecto al agua de mar, es recomendable que el viajero se informe si está permitido bañarse y no supone un peligro para la salud. En ciertas regiones los bañistas deben usar un calzado que les proteja de las mordeduras y picaduras de los peces, contra la dermatitis por los corales y contra los crustáceos, mariscos y anémonas de mar tóxicos.

-Protección contra los animales: Es conveniente evitar el contacto con cualquier tipo de animal, incluidos los domésticos, ya que estos pueden no estar controlados sanitariamente. El uso de calzado apropiado y sólido es muy importante para caminar de noche en zonas habitadas por serpientes. Es conveniente examinar el calzado y la ropa antes de ponérselo, sobre todo por la mañana, ya que las serpientes y los escorpiones tienden a resguardarse en ellos.

Después del viaje

Algunas enfermedades tropicales no se manifiestan inmediatamente, pudiendo presentarse bastante tiempo después del regreso. En el caso de que se necesite acudir al médico, el viajero deberá informar al facultativo de que ha realizado un viaje en los últimos 12 meses a una zona tropical o país en vías de desarrollo.