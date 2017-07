La competitividad rebosa en Gamepolis

Miles de personas se acercaron ayer a la quinta edición de Gamepolis para disfrutar de la feria de los videojuegos líder en Andalucía. En el hall del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga cada cierto tiempo se escuchaban gritos de jóvenes seguidos de un movimiento masivo de personas con el móvil en la mano. ¿El motivo? La llegada de sus youtubers preferidos, uno de los principales reclamos de la jornada del sábado. Padres e hijos hacían cola en las escaleras de la Zona Vip esperando ver el rostro de algunos de estos famosos digitales que no podían disfrutar de ninguna de las propuestas de la feria debido a los fans.

Los torneos volvieron a ser el plato fuerte del día, aunque el principal se celebra hoy a las 16:00 horas, con la final del ESL Masters España de League of Legends. Hasta esa hora, los 32 equipos participantes han ido compitiendo en las diferentes rondas ante un salón lleno de personas. Pero además de este juego, se están celebrando otros ocho torneos oficiales: Call of Duty, Overwatch, Tekken 7, Hearthstone, Clash Royale, Counter Strike: GO, FIFA 17 y Super Smash Bros. Asimismo, los torneos freeplay, es decir, aquellos en los que puede participar cualquiera y obtener premios, también han tenido un gran volumen de asistencia. Estos se han dividido entre los juegos Dino T-Rex, Monster Hunter Generations, Pokémon Sol y Luna, NBA 2K17, Rocket League e Inazuma Eleven. La mayor parte de los torneos se han celebrado en el Pabellón 1, dejando el 2 para los que querían disfrutar de las Zonas Arcade, Retro e Indie principalmente.

No habrá directo del Torneo de Clash Royale de @Gamepolis_org

Lo siento pero con una organización y calidad tan mala del evento es imposible — TheAlvaro845 (@Alvaro845) 22 de julio de 2017

Aunque el día concurrió bien, con gran afluencia en la zona de conferencias, en redes sociales hubo un momento de tensión a primera hora de la tarde. El youtuber TheAlvaro845, que cuenta con más de 700.000 seguidores en Twitter, se quejó con un tuit al retransmitir el torneo de Clash of Royale de “la organización y calidad tan mala” que había en Gamepolis y que debido a ello, cesaba el streaming. "El problema ha sido el sonido, que no tenía la calidad necesaria para que pudiera retransmitir en condiciones”, explicaba a SUR este experto en el juego para móviles que atesora en YouTube casi 4 millones de suscriptores. “Espero que lo arreglen mañana para que pueda retransmitir la final”.